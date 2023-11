World Cup 2023 Final: भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से खुश होकर चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर अगले 5 दिन देंगे मुफ्त सेवा

Highlights भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से खुश होकर चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर दे रहे मुफ्त सेवा वो ऐसा अगले 5 दिन करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज फाइनल मैच खेला जा रहा है

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज फाइनल मैच हो रहा है। दोनों ही टीम आक्रमक तरीके से खेल रही हैं, लेकिन भारत के पहले विकेट ने थोड़ा उम्मीदों पर पानी फेरा है। अब दूसरे विकेट के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं।

इस अवसर को खास बनाने के लिए चंडीगढ़ में एक ऑटो ड्राइवर आज आए यात्रियों को मुफ्त सेवा दे रहा है। इस क्रम में ऑटो ड्राइवर ने कहा कि वो अगले 5 दिन इस तरह की सेवा देते रहेंगे।

ऑटो ड्राइवर अनिल कुमार ने कहा, हमारी भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस कारण मैं अगले 5 दिन फ्री राइड देने जा रहा हूं। वहीं, उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि आज भारत फाइनल मैच जीतेगा।

#WATCH | An auto driver in Chandigarh says he will offer free rides to people for 5 days after India wins the #ICCCricketWorldCuppic.twitter.com/ouZmVl72UE