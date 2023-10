IND vs PAK: कमेंटेटर हर्षा भोगले डेंगू से पीड़ित, भारत बनाम पाकिस्तान मैच को करेंगे मिस

Highlights क्रिकेट की आवाज' कहे जाने वाले हर्षा भोगले ने गुरुवार को बताया कि वह डेंगू बुखार से पीड़ित हैं उन्होंने कहा, ICC वर्ल्ड कप के भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए कमेंट्री बॉक्स में नहीं होंगे भोगले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आधिकारिक हैंडल का सहारा लिया

World Cup 2023: 'क्रिकेट की आवाज' कहे जाने वाले हर्षा भोगले ने गुरुवार को बताया कि वह डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। भोगले ने खुलासा किया कि वह शनिवार को अहमदाबाद में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप 2023 के मुकाबले के लिए कमेंट्री बॉक्स में नहीं होंगे। भोगले ने विकास की पुष्टि करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आधिकारिक हैंडल का सहारा लिया। 62 वर्षीय कमेंटेटर ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए चेन्नई में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की दूसरी पारी को वापस लेने के बाद अतिरिक्त कार्यभार लेने के लिए अपने सह-टिप्पणीकारों और प्रसारण टीम को भी धन्यवाद दिया।

कमेंटेटर बॉक्स में अपनी वापसी पर, भोगले ने कहा कि उन्हें 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के मैच के लिए कमेंट्री ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद है। भोगले ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं 14 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान मैच से चूकने से निराश हूं। लेकिन मुझे डेंगू है और परिणामी कमजोरी, और कम प्रतिरक्षा, इसे असंभव बना देगी। मैं 19 तारीख को खेल के लिए समय पर वापस आने की उम्मीद कर रहा हूं। मेरे सहकर्मी, और प्रसारण दल, बहुत मददगार रहे हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए उत्सुक हूं।"





I am disappointed at having to miss out on #IndiavsPak on the 14th. But I have dengue and the resultant weakness, and lowered immunity, will make it impossible. I am hoping to be back in time for the game on the 19th. My colleagues, and the broadcast crew, have been very helpful…