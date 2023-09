World Cup 2023: विश्वकप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में हुआ बदलाव, अक्षर पटेल हुए बाहर, आर अश्विन अंदर

Highlights बदलाव के तहत अक्षर पटेल की जगह आर अश्विन को टीम में लिया गया है। पटेल चोट के कारण अनफिट हैं इससे पहले घोषित हुई टीम में अश्विन का नाम नदारद था तब टीम में जड़ेजा, अक्षर और कुलदीप यादव के रूप में 3 बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज शामिल थे

World Cup 2023: विश्व कप से पहले भारत की 15 सदस्यीय टीम में बदलाव हुआ है। इस बदलाव के तहत अक्षर पटेल की जगह आर अश्विन को टीम में लिया गया है। पटेल चोट के कारण अनफिट हैं। हालांकि इससे पहले घोषित हुई टीम में अश्विन का नाम नदारद था। टीम में रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के रूप में 3 बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज शामिल थे। अश्विन टीम के साथ गुरुवार, 29 सितंबर को गुवाहाटी गए जहां भारत 30 सितंबर को गत चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अभ्यास मैच खेलेगा।

आर अश्विन ने 2018 की शुरुआत से सिर्फ 4 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन सीनियर ऑफ स्पिनर को टीम प्रबंधन का समर्थन मिला है, जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था, जो टीम की आखिरी सीरीज थी। यह अश्विन का तीसरा 50 ओवर के विश्व कप में प्रदर्शन होगा। अश्विन और विराट कोहली 2011 विश्व कप विजेता टीम के केवल 2 सदस्य हैं जो 50 ओवरों के चतुष्कोणीय टूर्नामेंट के आगामी संस्करण में खेलेंगे।

