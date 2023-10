Highlights एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के लिए 407 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं अंतरराष्ट्रीय मैचों में एंजेलो मैथ्यूज के नाम 14374 रन अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक एंजलो के नाम 193 विकेट हैं

SL VS AFG: विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 30वां मैच खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। सेमीफाइनल की रेस में खुद को जिंदा रखने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है। क्योंकि दोनों टीमों ने विश्व कप में पांच मैच खेले हैं और दो ही जीत हासिल की है। श्रीलंका पांच मैच में दो जीत तीन हार के साथ चार अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। वहीं अफगानिस्तान का भी हाल भी कुछ ऐसा ही है।

अफगानिस्तान रन रेट के मामले में श्रीलंका से पीछे है और सातवें स्थान पर काबिज है। इस मैच को जीतने वाली टीम का आगे का सफर जारी रहेगा। वहीं हारने वाली टीम का सेमीफाइनल तक जाने का सपना टूट जाएगा। हालांकि श्रीलंका के लिए यह खुशखबरी है कि उनकी टीम में पूर्व कप्तान और 400 मैचों से ज्यादा का अनुभव प्राप्त किए एंजेलो मैथ्यूज की टीम में वापसी हो गई है। मैथ्यूज श्रीलंका के खिलाफ टीम में हैं और कमजोर दिख रही श्रीलंका टीम में जान फूंकने का काम कर रहे हैं।

🚨 Mathews approved as replacement for Pathirana in Sri Lanka squad 🚨 The Event Technical Committee of the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 has approved Angelo Mathews as a replacement for Matheesha Pathirana in the Sri Lanka squad. Mathews, who has played 221 ODIs, was named… pic.twitter.com/AIx1GIpzuR



मैथ्यूज बना सकते हैं यह रिकॉर्ड



एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका टीम में सीनियर खिलाड़ी हैं। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम की कप्तानी की है और कई मौकों पर टीम को जीत भी दिलाई है। मैथ्यूज ने श्रीलंका के लिए 106 टेस्ट मैचों की 188 पारियों में 7361 रन बनाए हैं। वनडे इंटरनेशनल में 223 मैचों की 191 पारियों में 5865 रन। 78 टीट्वेंटी मैचों की 63 पारियों में 1148 रन बनाने में कामयाब रहे हैं।

It's matchday in Pune!



This is the third encounter between #SLvAFG in the mega-event with Sri Lanka leading 2-0. #LankanLions have also won four of the last five ODIs between these teams and will be looking to keep the dominant streak intact. 👊 #CWC23pic.twitter.com/c7yTlIhzf7