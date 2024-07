World Champion Team India: टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से हुई रवाना, अब मुंबई के लिए खिलाड़ी भरेंगे उड़ान

Highlights टीम इंडिया पीएम आवास से हुई रवाना अब मुंबई के लिए टीम के खिलाड़ी भरेंगे उड़ान अब मायानगरी में टीम इंडिया का रोड शो होगा, जहां देश भर के प्रशंसक भी पहुंच चुके हैं

Team India: भारतीय क्रिकेट टीम ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री के आवास पहुंची। इसके साथ पूरी टीम ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यही नहीं पूरी टीम ने अपना अनुभव प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। यही नहीं प्रधानमंत्री ने सबसे एक-एक कर बात की और सभी को सराहा भी। गौरतलब है कि टीम इंडिया पीएम आवास से अब रवाना हो चुकी है। फिलहाल टीम के सभी खिलाड़ी मुंबई के लिए अब उड़ान भरने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि टीम इंडिया के स्वागत में डबल डैकर बस को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश भर से पहुंचे फैंस टीम के खिलाड़ियों के साथ मिले, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आ सके। इसलिए मायानगरी में स्वागत के लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं।

टीम इंडिया ने 29 जून को विश्व कप के फाइन मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से मात दी थी। लेकिन मैच जीतने के बाद कैरेबियाई देश बारबाडोस में तूफान 'बेरिल' आने से पूरी टीम और कई अन्य स्टाफ वहां फंसे हुए थे। फिलहाल, बीसीसीआई सचिव जय शाह के भरसक प्रयास के चलते आज चार्टर्ड फ्लाट के जरिए भारतीय टीम दिल्ली पहुंचने में सफल हुई।

