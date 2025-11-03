Women’s World Cup final 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में लौरा वोलवार्ड्ट ने शतक बनाकर रचा इतिहास, नॉकआउट राउंड में लगातार दो शतक बनाने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी

IND vs SA, Women’s World Cup final 2025: रविवार को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका की लौरा वोलवार्ड्ट ने भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाई। साउथ अफ्रीकी कप्तान ने भारत के 298 रन बनाने के बाद चेज़ करते हुए अपना 11वां वनडे शतक और भारत के खिलाफ दूसरा शतक बनाया।

वोल्वार्ड्ट, एलिसा हीली के बाद वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में लगातार दो शतक बनाने वाली इतिहास की दूसरी खिलाड़ी भी बन गईं। कप्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 169 रन बनाए थे, जिससे टीम चार बार की चैंपियन टीम के खिलाफ 319 रन बना पाई थी।

- Century in the World Cup Semi Final.

- Century in the World Cup Final.



LAURA WOLVAARDT - HISTORIC PERFORMANCES IN THE ICC KNOCKOUTS. 🫡 pic.twitter.com/AibcS7PjFX — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 2, 2025

ओपनिंग बल्लेबाज़ ने तज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस और एनेरी डर्कसेन के साथ मिलकर पचास-पचास रन की पार्टनरशिप की, जिससे साउथ अफ्रीका अपने पहले वर्ल्ड कप टाइटल की दौड़ में बनी रही। आखिरकार वह 98 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हो गईं, तब टीम को 53 गेंदों में 79 रन चाहिए थे।