Women's World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से भारत को बड़ा झटका, चोट के कारण सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल टूर्नामेंट से बाहर

ICC Women's World Cup 2025: भारत की ओपनर प्रतिका रावल रविवार को टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए टखने में चोट लगने के कारण चल रहे ICC महिला विश्व कप 2025 से बाहर हो गई हैं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में बाउंड्री रोप के पास फील्डिंग करते समय रावल फिसलकर अजीब तरह से गिर गईं।

दर्द से कराहती हुई रावल को टीम के सपोर्ट स्टाफ ने मैदान से बाहर ले जाने में मदद की और वह भारत की बाकी बॉलिंग इनिंग या चेज़ शुरू करने के लिए वापस नहीं आईं। यह मैच आखिरकार रद्द कर दिया गया।

गुरुवार को इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है। रावल, जिन्होंने दिसंबर 2024 में भारत के लिए डेब्यू किया था, का इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला साल शानदार रहा है।

उन्होंने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी मैदान पर अपना पहला वर्ल्ड कप शतक बनाया था। इस दौरान, वह महिला वनडे में 1000 रन बनाने वाली संयुक्त रूप से सबसे तेज़ खिलाड़ी भी बन गईं और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बनने की कगार पर थीं।

भारतीय टीम कीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष की फिटनेस को लेकर भी परेशान है, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उंगली में चोट लग गई थी और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच में आराम दिया गया था, जिससे बैकअप 'कीपर उमा छेत्री को डेब्यू करने का मौका मिला।

नवी मुंबई में हुआ आखिरी मैच बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ। टॉस के समय पहली बार बारिश हुई, जिससे 43-43 ओवर के मैच की शुरुआत में दो घंटे की देरी हुई। दूसरी बार बारिश बांग्लादेश की पारी के सिर्फ 12.2 ओवर बाद हुई, जो 2.5 घंटे तक चली और पारी को 27 ओवर प्रति साइड तक सीमित कर दिया।

हालांकि मैदान में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन दोनों बार बारिश के दौरान सिर्फ मेन स्क्वायर और विकेट के दोनों सिरों पर बढ़े हुए हिस्सों को ही कवर किया गया था, जिससे ऑफसाइड और इनसाइड फील्ड के बिना ढके हिस्सों में काफी पानी भर गया था। रावल डीप मिड-विकेट की ओर दौड़ते समय गिर गईं, जब बाउंड्री बचाने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश करते समय उनका दाहिना पैर टर्फ में फंस गया।