T20 World Cup 2024: इंग्लैंड और एशिया कप में बुरी हार, निदा डार को कप्तानी से हटाया, इस खिलाड़ी पर खेला दांव, यहां देखें 15 सदस्यीय टीम

Women’s T20 World Cup 2024:पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 22 वर्षीय फातिमा सना को तीन से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए निदा डार की जगह कप्तान नियुक्त किया है। निदा (37 वर्ष) अभी खराब फॉर्म से गुजर रही हैं। उनकी अगुआई वाली टीम को इंग्लैंड में टी20 और वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था और पिछले महीने महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भी टीम बाहर हो गई थी। चयनकर्ताओं ने हालांकि निदा को टीम में बरकरार रखा है जिसमें कम से कम 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछले विश्व कप में खेल चुके हैं। गेंदबाजी आलराउंडर फातिमा पहले भी पाकिस्तान की उभरती और घरेलू टीमों की अगुआई कर चुकी हैं। उन्होंने 41 वनडे और 40 टी20 मैच खेले हैं।

.@imfatimasana named Pakistan captain for ICC Women's T20 World Cup 2024 🚨



Our squad for the marquee event 🇵🇰#BackOurGirlspic.twitter.com/NWoF6RmyVH