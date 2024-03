Women's Premier League wpl 2024: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 132.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक रिकॉर्ड बनाया, शबनीम इस्माइल ने नया इतिहास रचा

Highlights सबसे तेज गेंद ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के पैड से टकराई। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने पगबाधा के लिए अपील की लेकिन अंपायर ने ठुकरा दिया। 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 128 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद की थी।

Women's Premier League wpl 2024: दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने महिला क्रिकेट में अब तक की सबसे तेज गेंद फेंककर नया इतिहास रचा। गेंद की रफ्तार नापने वाली मशीन ‘स्पीड गन’ के आने के बाद यह पहला अवसर है जबकि महिला क्रिकेट में किसी गेंदबाज ने 130 किमी से अधिक की रफ्तार से गेंद की। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए इस्माइल ने यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान 132.1 किमी (80.08 मील) प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करके नया रिकॉर्ड बनाया।

A historic day as Shabnim Ismail delivers the fastest delivery ever recorded in women's cricket 🤯



