विमेंस प्रीमियर लीग: ओपनिंग सेरेमनी में कृति सेनन, कियारा आडवाणी और पॉप सिंगर एपी ढिल्लों परफॉर्म करेंगे, जानिए कब और कहां होगा समारोह

Highlights 3 मार्च को होगी विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी कृति सेनन और कियारा आडवाणी के साथ मशहूर पॉप सिंगर एपी ढिल्लों परफॉर्म करेंगे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत शाम 5:30 बजे होगी

नई दिल्ली: 4 मार्च से शुरू हो रहे विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में कृति सेनन और कियारा आडवाणी जैसी बॉलीवुड अभिनेत्रियां प्रस्तुति देती नजर आएंगी। बीसीसीआई ने विमेंस प्रीमियर लीग शुरू होने से 1 दिन पहले भव्य समारेह की तैयारी की है। विमेंस प्रीमियर लीग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि कृति सेनन और कियारा आडवाणी समारोह का हिस्सा होंगी। इनदोनों के अलावा मशहूर पॉप सिंगर एपी ढिल्लों परफॉर्म करेंगे।

