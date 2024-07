Women’s Asia Cup T20 2024: 2 ग्रुप, 15 मैच और 8 टीम, 19 से शुरू और 28 जुलाई को फाइनल, जानें शेयडूल, कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights IND VS PAK Asia Cup T20 2024: आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। IND VS PAK Asia Cup T20 2024: भारत सात खिताब के साथ सबसे सफल टीम है। IND VS PAK Asia Cup T20 2024: टूर्नामेंट 2012 से टी20 प्रारूप में खेला जा रहा है।

IND VS PAK Asia Cup T20 2024: महिला एशिया कप 2024 संस्करण 19 जुलाई से दांबुला में खेला जाएगा। 8 टीम को 2 ग्रुप में बांटा गया है। आठ टीमों की टूर्नामेंट में गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। महिला एशिया कप का आगामी संस्करण टी20ई प्रारूप में खेला जाएगा। महाद्वीपीय टूर्नामेंट आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की तैयारी में खेला जाता है। बांग्लादेश आईसीसी महिला विश्व कप का मेजबान है, जो अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है।

महिला एशिया कप टी20 2024: पूरा शेड्यूल (Women’s Asia Cup T20 2024: Full schedule)-

19 जुलाईः संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल, दोपहर 2:00 बजे

19 जुलाईः भारत बनाम पाकिस्तान शाम 7:00 बजे

20 जुलाईः मलेशिया बनाम थाईलैंड दोपहर 2:00 बजे

20 जुलाईः श्रीलंका बनाम बांग्लादेश शाम 7:00 बजे

21 जुलाईः भारत बनाम यूएई, दोपहर 2:00 बजे

21 जुलाईः पाकिस्तान बनाम नेपाल, शाम 7:00 बजे

22 जुलाईः श्रीलंका बनाम मलेशिया दोपहर 2:00 बजे

22 जुलाईः बांग्लादेश बनाम थाईलैंड शाम 7:00 बजे

23 जुलाईः पाकिस्तान बनाम यूएई, दोपहर 2:00 बजे

23 जुलाईः भारत बनाम नेपाल, शाम 7:00 बजे

24 जुलाईः बांग्लादेश बनाम मलेशिया दोपहर 2:00 बजे

24 जुलाईः श्रीलंका बनाम थाईलैंड शाम 7:00 बजे

26 जुलाईः सेमीफ़ाइनल-1, दोपहर 2 बजे

26 जुलाईः सेमीफ़ाइनल-2, शाम 7:00 बजे

28 जुलाईः फाइनल शाम 7:00 बजे।

नौवें संस्करण में आठ टीमों को राउंड-रॉबिन चरण के लिए चार-चार के दो समूहों में विभाजित किया गया है। शीर्ष दो टीमें प्रतियोगिता के सेमीफाइनल चरण में प्रवेश करेंगी। एशिया कप का फाइनल मुकाबला 28 जुलाई को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने 2022 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशिया कप का आखिरी संस्करण जीता था।

महिला एशिया कप 2024 समूहः

समूह 1: भारत, नेपाल, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात।

समूह 2: श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड।

टूर्नामेंट के इतिहास में टीम इंडिया सबसे सफल टीम रही है। भारत अभियान की शुरुआत में 19 जुलाई को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से करेगा। गत चैंपियन भारत श्रीलंका के दाम्बुला में होने वाले महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 19 जुलाई को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। यह टूर्नामेंट 19 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा जिसमें महाद्वीप की आठ टीमें हिस्सा लेंगी।

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) द्वारा जारी अपडेट कार्यक्रम के अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बाद भारत 21 जुलाई को यूएई और 23 जुलाई को नेपाल से भिड़ेगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी जो 26 जुलाई को खेले जाएंगे। फाइनल 28 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में एक बार फिर मैच अधिकारी की भूमिका में सभी महिला अधिकारी होंगी।

भारत सात खिताब के साथ एशिया कप की सबसे सफल टीम है। यह टूर्नामेंट 2012 से टी20 प्रारूप में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे, जिनमें दोनों सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा,‘‘सभी मैच का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा तथा दर्शकों को स्टेडियम में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।’’

महिला टी20 एशिया कप में भारत की अगुआई करेंगी हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर 19 जुलाई से श्रीलंका में होने वाले महिला टी20 एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुआई करेंगी। हरमनप्रीत अभी चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 श्रृंखला में खेल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रही सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उप-कप्तान बनाया गया है।

मुख्य टीम की 15 खिलाड़ियों के अलावा श्वेता सहरावत, साइका इशाक, तनुजा कंवर और मेघना सिंह को रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया है। भारत को टूर्नामेंट के ग्रुप ए में रखा गया है जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (19 जुलाई), संयुक्त अरब अमीरात (21 जुलाई) और नेपाल (23 जुलाई) शामिल हैं। सभी मैच रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जायेंगे। भारत गत विजेता है और उसने रिकॉर्ड सात बार प्रतियोगिता जीती है।

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल और सजना सजीवन।

रिजर्व: श्वेता सहरावत, साइका इशाक, तनुजा कंवर और मेघना सिंह।

पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद वसीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान महिला टीम के कोच नियुक्त

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व बल्लेबाज और मुख्य चयनकर्ता मुहम्मद वसीम को जुलाई में होने वाले एशिया कप के लिए महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। पीसीबी अध्यक्ष के रूप में रमीज राजा के कार्यकाल के दौरान मुख्य चयनकर्ता का पद संभालने वाले वसीम का साथ पूर्व टेस्ट गेंदबाज जुनैद खान और अब्दुल रहमान देंगे जिन्हें क्रमश: गेंदबाजी और सहायक कोच नियुक्त किया गया है।