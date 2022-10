Women's Asia Cup 2022: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में लगातार दूसरी जीत, अंक तालिका में दूसरे स्थान पर, मेघना ने किया कमाल 

Highlights एस मेघना (69) ने करियर का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा। महिला टीम ने चार विकेट पर 181 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। शेफाली वर्मा ने भी 39 गेंद में 46 रन की पारी खेली।

Women's Asia Cup 2022: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला ने लगातार दूसरे मैच में बाजी मार ली। एस मेघना ने 69 रन की पारी खेली। 53 गेंद का सामना किया। पारी के दौरान 11 चौके और एक छ्क्का लगाया। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

भारत ने सोमवार को यहां एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मलेशिया को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत 30 रन से हरा दिया। भारत की ओर से एस मेघना (69) ने करियर का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा जिससे टीम ने चार विकेट पर 181 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

Second consecutive victory for #TeamIndia in the #AsiaCup2022 as they beat Malaysia by 30 runs (DLS) 👏👏



S. Meghana bags the Player of the Match award for her terrific 6️⃣9️⃣-run knock. #INDvMAL



Scorecard 👉 https://t.co/P8ZyYS5nHlpic.twitter.com/WaV3IIgf14