Women Under 19 Tri-Series: 3-12 दिसंबर के बीच पुणे में दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज?, सानिका शाल्के और निकी प्रसाद करेंगी कप्तानी, देखें टीम लिस्ट

Highlights Women Under 19 Tri-Series: सीरीज तीन से 12 दिसंबर तक पुणे में खेली जायेगी। Women Under 19 Tri-Series: भारत ए टीम पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ए से खेलेगी। Women Under 19 Tri-Series: बीसीसीआई ने बुधवार को इसकी घोषणा की।

Women Under 19 Tri-Series: सानिका शाल्के और निकी प्रसाद दक्षिण अफ्रीका के साथ महिला अंडर 19 त्रिकोणीय सीरीज के लिये भारत ए और भारत बी टीम की कप्तान होंगी। यह सीरीज तीन से 12 दिसंबर तक पुणे में खेली जायेगी। बीसीसीआई ने बुधवार को इसकी घोषणा की। भारत ए टीम पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ए से खेलेगी।

Women Under 19 Tri-Series: भारत महिला अंडर 19 ए-

सानिका शाल्के (कप्तान), जी त्रिशा, जी काव्या श्री, भाविका अहिरे, जोशिथा वीजे, हर्ली गाला, एस मंडल, सिद्धी शर्मा, सोनम यादव, गायत्री सुरवासे, चांदनी शर्मा, हैप्पी कुमारी, शबनम, बिदिशा डे, प्राप्ति रावल।

Women Under 19 Tri-Series: भारत महिला अंडर 19 बी-

निकी प्रसाद (कप्तान), कमलिनी जी, महंती श्री, ईश्वरी अवासारे, मिथिला विनोद, आयुषी शुक्ला केसरी धृति, पारूनिका सिसोदिया, वैष्णवी शर्मा, पार्श्वी चोपड़ा, नंधाना एस, अनाडी तागडे, अनंदिता किशोर, सुप्रिया अरेला, भारती उपाध्याय।

ऑस्ट्रेलिया में वनडे के लिए चोटिल यास्तिका भाटिया की जगह लेंगी उमा छेत्री

उमा छेत्री अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिलाओं की तीन मैच की वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शीर्ष क्रम बल्लेबाज यास्तिका भाटिया की जगह लेंगी। यास्तिका ऑस्ट्रेलिया में चल रही महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) में कलाई चोटिल करा बैठी थीं। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने टीम में चोटिल भाटिया की जगह उमा छेत्री को शामिल किया है।’

उमा ने भारत के लिए चार टी20 मैच खेले हैं जबकि यास्तिका ज्यादा अनुभवी हैं जिन्होंने तीन टेस्ट, 28 वनडे और 19 टी20 मैच खेले हैं। भारत ब्रिस्बेन में पांच और आठ दिसंबर को पहले दो वनडे खेलेगा। तीसरा और अंतिम वनडे पर्थ में 11 दिसंबर को वाका मैदान पर होगा। यह श्रृंखला आईसीसी महिला चैम्पियनशिप का हिस्सा है।

टीम इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), प्रिया पूनिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), तेजल हसाबनिस, दीप्ति शर्मा, मीनू मणि, प्रिया मिश्रा, राधा यादव, टिटास साधू, अरूंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, साइमा ठाकुर, उमा छेत्री (विकेटकीपर)।