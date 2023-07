WATCH: विराट कोहली ने डोमिनिका में टीम इंडिया की 'कलरफुल फील्डिंग ड्रिल' का किया नेतृत्व

Highlights टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम डोमिनिका में जमकर अभ्यास कर रही है खिलाड़ियों को वाई-आकार के रंगीन उपकरण के साथ फील्डिंग ड्रिल का अभ्यास करते देखा गया मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 जुलाई से दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू होगी

WI vs IND: वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 जुलाई से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले भारतीय क्रिकेट टीम डोमिनिका में जमकर अभ्यास कर रही है। भारतीय टीम ने दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-अभ्यास के लिए अपने 16 खिलाड़ियों के साथ कुछ स्थानीय क्लब क्रिकेटरों को भी शामिल किया है।

खिलाड़ियों को वाई-आकार के रंगीन उपकरण के साथ "अपनी सजगता को तेज करने" के लिए एक नई फील्डिंग ड्रिल का अभ्यास करते देखा गया, जिसे उन्हें एक हाथ से पकड़ना था। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल और ईशान किशन को नए प्रशिक्षण उपकरण के साथ खेलते देखा गया।

रहाणे एक बार इसे पकड़ने से भी चूक गए जिससे कोहली हंसते हुए लगभग लोटपोट हो गए। कोचिंग स्टाफ हमेशा खिलाड़ियों को टेस्ट या सफेद गेंद वाले क्रिकेट मैचों से पहले प्रशिक्षित करने के लिए नए तरीके ढूंढता है।

उन्हें पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले बहु-रंगीन रबर गेंदों के साथ अपने कैचिंग कौशल का अभ्यास करते देखा गया था और अब गेंद को पकड़ने की उनकी तकनीक को तेज करने के लिए उनके पास यह नया उपकरण है।

