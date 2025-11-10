IPL 2026: संजू सैमसन के CSK में जाने की खबरों के बीच कौन बनेगा राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, रियान पराग नहीं, बल्कि ये दो दावेदार

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में एक नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने वाली है। मौजूदा कप्तान संजू सैमसन रविंद्र जडेजा के साथ एक ट्रेड डील में चेन्नई सुपर किंग्स में जा रहे हैं। सैमसन 2021 से फ्रेंचाइजी के कप्तान थे, और पिछले सीज़न में संजू की चोट के बाद रियान पराग ने अंतरिम कप्तान के तौर पर कप्तानी संभाली थी।

हालांकि, माना जा रहा है कि पराग इस रोल के लिए दावेदार नहीं हैं। अगर सैमसन का CSK में ट्रेड पक्का हो जाता है, तो घरेलू टैलेंट यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल इस रेस में शामिल हैं। आरआर इस बारे में सोच-विचार कर रही है, और जुरेल का विकेटकीपिंग करना उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जायसवाल और जुरेल दोनों को रॉयल्स की सोच के बारे में बता दिया गया था, जिन्होंने पहले ही उन्हें कप्तानी के लिए 'तैयार' रहने को कहा था। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस साल की शुरुआत में, जायसवाल ने कप्तानी को ध्यान में रखते हुए घरेलू क्रिकेट में मुंबई से गोवा जाने का फैसला किया था। हालांकि, वह वहीं रहे और पिछले हफ्ते रणजी ट्रॉफी मैच खेले।

लेकिन अभी गेंद जुरेल के पाले में है। मध्य प्रदेश के इस विकेटकीपर की वर्सटैलिटी उन्हें जायसवाल से आगे रखती है। संजू के जाने से उनके लिए विकेटकीपिंग की जगह खुल जाएगी। मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग रोल में तालमेल बिठाने की उनकी काबिलियत भी एक प्लस पॉइंट है। सैमसन ने विकेटकीपिंग की और टीम की कप्तानी भी की, जैसा कि हेड कोच कुमार संगकारा ने श्रीलंका के साथ अपने शानदार इंटरनेशनल करियर में किया था।

रियान पराग का इस रेस से बाहर होना, हालांकि हैरान करने वाला है, लेकिन ऐसा होने वाला ही था। पिछले साल 9वें नंबर पर रहने के बाद रॉयल्स पूरी तरह से बदलाव कर रहे हैं। पराग ने आधे मैचों में टीम की कप्तानी की थी, लेकिन ज़्यादा असर नहीं डाल पाए।

जडेजा भी इस रेस से बाहर लग रहे हैं, लेकिन वह एक और ऑप्शन हैं जिस पर रॉयल्स विचार कर सकते हैं। 37 साल के जडेजा ने MS धोनी को कप्तानी वापस सौंपने से पहले CSK के कप्तान के तौर पर कुछ समय काम किया था। क्या यह ट्रेड उन्हें अपनी कप्तानी की महत्वाकांक्षाओं को फिर से जगाने के लिए प्रेरित करेगा, यह देखना बाकी है।

