Sitanshu Kotak: कौन हैं सीतांशु कोटक? जिन्हें BCCI बना सकती है टीम इंडिया का बैटिंग कोच

Highlights कोटक ने 1992 से 2013 तक सौराष्ट्र के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में खेला 2013 में रिटायर होने के बाद, कोटक ने कोचिंग की ओर रुख किया और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की ​​2020 में रणजी ट्रॉफी जीतने पर वे सौराष्ट्र के मुख्य कोच थे, फिर एनसीए में बल्लेबाजी कोच बन गए

मुंबई: एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अनुभवी कोच सीतांशु कोटक को टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच के पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। बीसीसीआई कथित तौर पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनकी नियुक्ति के लिए उत्सुक है, जिसने टीम की बल्लेबाजी लाइनअप को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी थीं।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के साथ मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में सहयोगी स्टाफ और कोचिंग भूमिकाओं पर गहन चर्चा की गई। कोटक, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत ए टीम और अगस्त 2023 में आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को कोचिंग दी थी, का क्रिकेट और कोचिंग का अच्छा अनुभव है।

