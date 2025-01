WHO IS Pratika Rawal: कौन हैं प्रतीका रावल?, 5 पारियों में तीसरा अर्धशतक, कप्तान मंधाना के धुआंधार पारी, देखें वीडियो

Highlights Pratika Rawal IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: कप्तान स्मृति मंधाना के साथ जोड़ी कमाल कर रही है। Pratika Rawal IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Pratika Rawal IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: सीनियर महिला टीम में अपनी जगह पक्की करने में मदद मिली।

Pratika Rawal IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: भारतीय महिला टीम की युवा क्रिकेटर प्रतीका रावल कमाल कर रही हैं। आयरलैंड के खिलाफ जमकर बल्ला बोल रहा है। दूसरे मैच में फिप्टी के साथ रिकॉर्ड कायम किया और पांच पारियों में तीसरा अर्धशतक ठोक दिया। कप्तान स्मृति मंधाना के साथ जोड़ी कमाल कर रही है। रावल ने 5 मैच खेलते हुए 5 पारी में 300 से ऊपर रन बना चुकी है। रावल ने कहा कि मनोविज्ञान की छात्रा होने से उन्हें सीनियर महिला टीम में अपनी जगह पक्की करने में मदद मिली। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

Pratika Rawal IND-W vs IRE-W LIVE SCORE, 2nd ODI: 5 पांच पारी

1. आयरलैंड बनाम भारत (दूसरा मैच)- 67 रन

2. आयरलैंड बनाम भारत (पहला मैच)- 89 रन

3. वेस्टइंडीज बनाम भारतः 18 रन

4. वेस्टइंडीज बनाम भारतः 76 रन

5. वेस्टइंडीज बनाम भारतः 40 रन।

प्रतीका रावल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुई महिला वनडे सीरीज में शानदार पदार्पण करके स्मृति मंधाना के साथ पारी की शुरुआत के लिये अपना दावा पक्का किया है। चौबीस वर्ष की प्रतीका ने कहा कि मनोविज्ञान में उनकी गहरी रुचि और क्रिकेट के लिये प्यार ने भारतीय टीम तक उनका सफर आसान किया।

उन्होंने बीसीसीआई द्वारा ‘एक्स’ पर साझा किये गए वीडियो ‘प्रतीका रावल: मनोविज्ञान का क्रिकेट से मिलन’ में कहा ,‘मैं इंसानी दिमाग के बारे में पढ़ना चाहती थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं जानना चाहती थी कि हम मैदान पर और उससे बाहर हालात का सामना कैसे करते हैं । इससे मुझे क्रिकेट में भी काफी मदद मिली।’ मैं हमेशा से क्रिकेट ही खेलना चाहती थी।

दिल्ली की इस क्रिकेटर ने कहा ,‘जब मैं मैच से पहले मैदान पर होती हूं तो खुद से काफी सकारात्मक बातें करती हूं। मैं अभी क्या करना चाहती हूं और भविष्य में क्या करूंगी। बल्लेबाजी के दौरान भी मैं खुद से कहती हूं कि तुम बेस्ट हो और यह कर सकती हो।’ मैं मॉडर्न स्कूल बाराखम्बा में पढ़ती थी। मेरे परिवार का जोर शिक्षा पर हमेशा रहा, हालांकि क्रिकेट के लिये अपने प्यार और जुनून से मुझे इनकार नहीं है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में पदार्पण करने वाली प्रतिका रावल (89 रन) को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया, जिन्होंने कहा, ‘मैं नतीजे या बड़ी पारी के बारे में नहीं सोच रही थी। मैं सिर्फ एक बार में एक मैच पर ध्यान लगाती हूं। गेंद जब मेरे बल्ले पर आती तो मैंने बाउंड्री लगाने की कोशिश की। वर्ना इसे मैदान पर पुश करने का प्रयास किया।’