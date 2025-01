Who is Beau Webster: कौन हैं ब्यू वेबस्टर?, 93 मैच, 12 शतक, 148 विकेट और 5297 रन, सिडनी में रोहित शर्मा को और दर्द देगा खिलाड़ी

Highlights Who is Beau Webster AUS vs IND: हरफनमौला ब्यू वेबस्टर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा। Who is Beau Webster AUS vs IND: ग्रीन कैप पहनकर ऑस्ट्रेलिया के 469वें टेस्ट खिलाड़ी बनने वाले हैं। Who is Beau Webster AUS vs IND: अंतिम एकादश में खराब फॉर्म में चल रहे मिशेल मार्श की जगह लेंगे।

Who is Beau Webster AUS vs IND: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया टीम 2-1 से आगे है। 31 साल के हरफनमौला ब्यू वेबस्टर डेब्यू करेंगे। वेबस्टर शुक्रवार को सिडनी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें मैच में भारत के खिलाफ बैगी ग्रीन कैप पहनकर ऑस्ट्रेलिया के 469वें टेस्ट खिलाड़ी बनने वाले हैं। कप्तान पैट कमिंस ने वेबस्टर के पदार्पण की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अंतिम एकादश में खराब फॉर्म में चल रहे मिशेल मार्श की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य सीराज के अंतिम मैच में 2-1 से आगे रहकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी हासिल करना है। वेबस्टर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा।

Who is Beau Webster AUS vs IND: कौन हैं 31 वर्षीय वेबस्टर

31 वर्षीय ब्यू वेबस्टर ने 2014 में तस्मानिया के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था और सलामी बल्लेबाज से लेकर सातवें नंबर तक बल्लेबाजी की। शुरुआत में फिंगर स्पिनर के रूप में करियर शुरू करने के बाद उन्होंने 2021 में सीम बॉलिंग की ओर रुख किया। 6'5'' के ऑलराउंडर ने 2022/23 सीज़न की शुरुआत के बाद से 51.01 की औसत से 1,837 रन बनाए हैं।

पिछले सीज़न की शुरुआत से 39 विकेट लिए हैं। वह सीज़न के मौजूदा शेफ़ील्ड शील्ड प्लेयर भी हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 93 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 38 की औसत से 12 शतकों सहित 5,297 रन बनाए हैं। गेंद के साथ वेबस्टर ने 37.39 की औसत से 148 रेड-बॉल विकेट लिए हैं। वह पिछले नवंबर में भारत ए के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया ए टीम का भी हिस्सा थे।

उन्होंने दो चार दिवसीय मैचों में 145 रन बनाए और सात विकेट लिए। मेजबान कप्तान पैट कमिंस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। तैतीस वर्ष के मार्श चार टेस्ट की सात पारियों में 73 रन ही बना सके हैं। उन्होंने अब तक महज 33 ओवर गेंदबाजी करके तीन विकेट लिये। कमिंस ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘हमारी टीम में एक बदलाव है। मिचेल मार्श की जगह ब्यू वेबस्टर खेलेंगे।

मिचेल को पता है कि उसने रन नहीं बनाये हैं।’ भारत ए के खिलाफ नवंबर में खेलने वाले 31 वर्ष के वेबस्टर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया है। कमिंस ने मिचेल स्टार्क की फिटनेस को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वह पांचवां टेस्ट खेलेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट में स्टार्क पसली में सूजन से जूझ रहे थे लेकिन टीम फिजियो से मदद लेकर उन्होंने प्रभावी गेंदबाजी की।

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने बुधवार को कहा कि युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने भारत के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में जिस तरह से साहसिक अर्धशतक जड़ा उससे वह मंत्रमुग्ध थे, लेकिन उन्हें लगता है कि यह पारी भविष्य के मैचों के लिए उनकी पहचान नहीं बनेगी।

कोंस्टास ने 26 दिसंबर को एमसीजी में लगभग खचाखच भरे स्टेडियम में अपनी टेस्ट करियर का आगाज करते हुए 65 गेंद पर 60 रन की आकर्षक पारी खेली और इस दौरान भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत गुमरा को निशाने पर रखा। कैरी ने शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में भारत के खिलाफ शुरू होने वाले पांचवें टेस्ट से पहले कहा, ‘‘मैं उस पहले सत्र में एक दर्शक था।

शायद मेरे मन में वहां मौजूद 90,000 (दर्शकों) की भावनाएं थीं। कई बार मैं इसे नहीं देख सका, कई बार मैंने तालियां बजाई।’’ कोंस्टास को पहले तीन मैच में असफल रहने वाले नाथन मैकस्वीनी की जगह टीम में लिया गया और उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक दृष्टिकोण को अपनाया लेकिन कैरी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज हर मैच में इतना आक्रामक प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘वह जो ऊर्जा लेकर आए, वह कुछ अलग थी। शायद इतने अंतर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की एक ऐसी शैली को अपनाया जो शायद भारत के लिए भी नई थी। ’’

कैरी ने कहा, ‘‘हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वह यहां (एससीजी) कैसे खेलते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह हर टेस्ट मैच के लिए उनकी पहचान बन जाएगी। लेकिन शुरू में कुछ आक्रामकता अपनाना अच्छा है जिसकी हमें कमी खल रही थी।’’ उन्होंने कहा कि पहले तीन टेस्ट मैचों में मैकस्वीनी और उस्मान ख्वाजा की सलामी जोड़ी ने मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा काम किया। कैरी ने कहा, ‘‘नाथन और उस्मान ने बहुत सारी गेंदों का सामना करके हमें मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकाला। सैम थोड़ा स्कोर करने में सफल रहा और उम्मीद है कि वह यहां भी अच्छा प्रदर्शन करेगा।’’