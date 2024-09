होटल स्टाफ के स्वागत के दौरान क्या बोल गए विराट कोहली, वीडियो हो रहा जमकर वायरल

Virat Kohli Video: भारतीय क्रिकेट टीम के शीर्ष खिलाड़ी विराट कोहली की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके चाहने वाले हर स्टेट, शहर, कस्बों में मौजूद है। ऐसे में जब भी किसी को विराट कोहली से मिलने का मौका मिलता है वह इसे लपट लेता है और एक बार अपने सुपर खिलाड़ी से हाथ मिलाना चाहता है। हालांकि, विराट कोहली से हाथ मिलाने की चाह हमेशा पूरी हो ऐसा नहीं है, इसका ताजा उदाहरण क्रिकेटर के वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। दरअसल, मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले कानपुर पहुंचे। जहां होटल में लोगों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया, साथ ही स्टाफ के सदस्य भी क्रिकेट के इस दिग्गज से मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए कतार में खड़े थे। होटल के एक स्टाफ सदस्य ने कोहली को गुलदस्ता भेंट किया, जबकि दूसरे ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन, क्रिकेटर ने स्टाफ के एक सदस्य को हैरान कर दिया और कहा, "सर, मेरे पास केवल दो हाथ हैं।"

Virat Kohli's welcome at the Team Hotel in Kanpur 🥰❤️ pic.twitter.com/cq4ku5pK3C