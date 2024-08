WI VS SA 1st Test 2024: 114 पर 1 और 145 रन पर 4 विकेट, कहर बनकर टूटे केशव महाराज, झटके 3 विकेट, देखें वीडियो

Highlights West Indies vs South Africa 1st Test 2024: वेस्टइंडीज की तरफ से कार्टी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। West Indies vs South Africa 1st Test 2024:वेस्टइंडीज का स्कोर एक समय एक विकेट पर 114 रन था। West Indies vs South Africa 1st Test 2024: जैसन होल्डर 13 और कावेम हॉज 11 रन बनाकर खेल रहे थे।

West Indies vs South Africa 1st Test 2024: केशव महाराज के तीन विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को झकझोर कर बारिश से प्रभावित पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में अपना पलड़ा भारी रखा। वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 145 रन बनाए हैं और वह अभी दक्षिण अफ्रीका से 212 रन पीछे है। दक्षिण अफ्रीका ने सुबह अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 344 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसकी पूरी टीम 357 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में वेस्टइंडीज का स्कोर एक समय एक विकेट पर 114 रन था।

Maharaj on the Mic🎤



Keshav gave us a breakdown of the days play yesterday and what the plan is going into Day 4 later this afternoon. 🏏👊#WozaNawe#BePartOfIt#SAvWIpic.twitter.com/QU55BDBWYO — Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 10, 2024

Keshav Maharaj brilliant spell kept West Indies in check at the end of Day 3.#WTC25 | #WIvSA 📝: https://t.co/kRdBRZDxcNpic.twitter.com/EK9AebbEiO — ICC (@ICC) August 10, 2024

लेकिन लगातार 28 ओवर करने वाले महाराज ने कीसी कार्टी और एलिक अथानाजे के विकेट लिए जिससे स्कोर चार विकेट पर 124 रन हो गया। महाराज ने अभी तक 45 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय जैसन होल्डर 13 और कावेम हॉज 11 रन बनाकर खेल रहे थे। वेस्टइंडीज की तरफ से कार्टी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए।

South Africa have broken West Indies' resolute opening stand off the last ball before lunch 💪#WTC25 | 📝 #WIvSA: https://t.co/vLApsQR86Kpic.twitter.com/2qdcmMtb1A — ICC (@ICC) August 9, 2024