West Indies vs New Zealand series 2022: न्यूजीलैंड ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया, जानें किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया

West Indies vs New Zealand series 2022: वेस्टइंडीज ने किंग्सटन में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर सीरीज स्वीप होने से बचा लिया। न्यूजीलैंड ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड ने वर्षाबाधित पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 13 रन से हरा दिया था। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 90 रन से मात दी थी।

न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज और वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग प्लेयर ऑफ द मैच रहे। न्यूजीलैंड ने तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट 145 रन का स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज ने 19 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर बाजी मार ली।

