WATCH: मैदान में बिना खेले कोहली ने ऐसे जीता दिल, कलाई में पहनी युवा प्रशंसक द्वारा गिफ्ट की हुई ब्रेसलेट

Highlights वीडियो में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को कुछ युवा प्रशंसकों के साथ ऑटोग्राफ देते और तस्वीरें क्लिक करते देखा गया इस दौरान एक युवा फैन ने कोहली को ब्रेसलेट तोहफे में दिया जिसे उन्होंने अपनी दाहिनी कलाई पर उस ब्रेसलेट को पहना और इसके लिए युवा प्रशंसक को धन्यवाद दिया

WI vs IND 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को कुछ युवा प्रशंसकों के साथ ऑटोग्राफ देते और तस्वीरें क्लिक करते देखा गया।

रविवार को, बीसीसीआई ने स्टार बल्लेबाज कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का कुछ तस्वीरें खिंचवाते और ऑटोग्राफ देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। एक युवा फैन ने कोहली को ब्रेसलेट तोहफे में दिया। उसके स्नेह और हावभाव को स्वीकार करते हुए कोहली ने अपनी दाहिनी कलाई पर उस ब्रेसलेट को पहना और इसके लिए युवा प्रशंसक को धन्यवाद दिया।

इस दौरान कप्तान रोहित और बल्लेबाज सूर्यकुमार भी फैंस के साथ शामिल हुए और उनके साथ फोटो खिंचवाई। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में प्रशंसकों को कोहली को देखकर और उनके साथ सेल्फी लेने पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते देखा जा सकता है।

अक्टूबर-नवंबर में घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप के लिए कमियों को भरने और टीम को अंतिम रूप देने के लिए, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया।

Fan gestures like these 🤗



Autographs and selfies ft. #TeamIndia Captain @ImRo45, @imVkohli & @surya_14kumar ✍️



Cricket fans here in Barbados also gifted a bracelet made for Virat Kohli 👌👌#WIvINDpic.twitter.com/Qi551VYfs4