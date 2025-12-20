टी20 विश्व कप में गौतम की 'गंभीर' चाल, 4 हरफनमौला, 4 बल्लेबाज, 2 विकेटकीपर, 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर पर खेला दांव?, ऐसे बनाएंगे टीम इंडिया को चैंपियन

HighlightsTeam India Squad: वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह।Team India Squad: कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर)।Team India Squad: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान)।
मुंबईः भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 49 दिन पहले गहरी चाल चल दी। आईसीसी टी20 विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से है। आज से ठीक 49वें दिन गत चैंपियन (2024) भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ शुरुआत करेगी। टीम इंडिया के मुख्य कोच का एक ही लक्ष्य है कि रन नहीं बनाओगे तो टीम से बाहर हो जाओगे। वहीं हुआ। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, टेस्ट ओपनर केएल राहुल और विकेटकीटपर बल्लेबाज आर पंत को टीम में जगह नहीं मिली। 2024 विश्व विजेता टीम से 7 खिलाड़ी को बाहर रखा गया है। गंभीर ने 4 हरफनमौला, 4 बल्लेबाज, 2 विकेटकीपर, 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर पर दांव खेला है? शुभमन गिल को टी20 विश्व कप के लिए शनिवार को चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं दी और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ रिंकू सिंह को वापस टीम में शामिल किया।
Team India Squad: टीम-
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह।
गिल बाहर, इशान किशन और रिंकू सिंह टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल
मुंबई में हुई चयन समिति की बैठक में गिल को टीम से बाहर रखना सबसे दिलचस्प फैसला रहा, हालांकि उनकी फॉर्म को देखते हुए यह बहुत है हैरानी भरा नहीं था। गिल को बाहर किए जाने के बाद उनके स्थान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। टेस्ट और वनडे में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय बल्लेबाजों में से एक होने के बावजूद गिल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विशेष रूप से सलामी बल्लेबाज के रूप में एक निश्चित भूमिका निभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
ऐसे में भारतीय चयनकर्ताओं ने किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा के बजाय विशेष प्रभाव छोड़ने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना उचित समझा। पावरप्ले में गिल के स्ट्राइक रेट को लेकर चिंताएं और बेहतर विकल्प मौजूद होने का असर उन पर पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 4, 0 और 28 रन बनाए।
चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘शुभमन गिल इस समय रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं और वह पिछले विश्व कप में भी नहीं खेल पाए थे।’’ इसके विपरीत ईशान की वापसी से स्पष्ट होता है कि चयनकर्ता शीर्ष क्रम में बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के संयोजन और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाजों को प्राथमिकता देना चाहते हैं।
किशन फिटनेस और उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण साल के अधिकांश समय टीम से बाहर रहे। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज ने फाइनल में शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया। गिल को टीम से बाहर किए जाने पर कप्तान सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘यह गिल की फॉर्म की बात नहीं है।
हम चाहते थे कि शीर्ष क्रम में एक अच्छा विकेटकीपर हो।’’ किशन को टीम में शामिल किए जाने का मतलब है कि प्रतिभाशाली यशस्वी जायसवाल टीम में जगह बनाने का मौका चूक गए, वहीं जितेश ने भी टीम में अपनी जगह गंवा दी। भारत ने शीर्ष और मध्य क्रम को मजबूत करते हुए अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और किशन को टीम में शामिल किया है।
रिंकू की मौजूदगी दबाव झेलने और अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले विशेषज्ञ फिनिशर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हार्दिक पंड्या एक बार फिर अंतिम एकादश को संतुलन प्रदान करेंगे जिसमें शिवम दुबे उनका साथ देंगे, जिनकी स्पिनरों को निशाना बनाने की क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गई है।
इसके अलावा अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी विविधता, नियंत्रण और बल्लेबाजी की गहराई प्रदान करेगी। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे जिसमें उनका साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप सिंह देंगे। हर्षित राणा को टीम में शामिल करना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दिखाता है।
जिसमें चयनकर्ता तेज गति और उछाल को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हैं। स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती संभालेंगे जो कलाई की चतुराई और रहस्य से भरपूर स्पिन गेंदबाजी का बेहतरीन मेल पेश करते हैं। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर टीम को ऑलराउंडर के तौर पर आवश्यक विकल्प प्रदान करते हैं।
गिल अभी रन नहीं बना पा रहे है लेकिन वह बेहतरीन खिलाड़ी है: अगरकर
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने शनिवार को कहा कि हालिया मैचों में शुभमन गिल के रन नहीं बना पाने और संयोजन की मजबूरियों के कारण उन्हें टी20 विश्व कप की टीम में शामिल नहीं किया गया। भारतीय टी20 टीम के हाल में उपकप्तान नियुक्त किए गए गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके।
उन्होंने इस श्रृंखला में चार, शून्य और 28 रन बनाए जबकि चोट के कारण पांचवां मैच नहीं खेल पाए। अगरकर ने टीम की घोषणा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हमें पता है कि वह कितने शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय शायद उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकल पा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ वह बदकिस्मती से पिछले विश्व कप से भी बाहर रह गए थे।
क्योंकि हमने अलग संयोजन के साथ खेलने का फैसला किया था। टीम चयन में संयोजन का ध्यान रखना होता है। हम ऐसे विकेटकीपर चाहते थे जो शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी कर सके।’’ अगरकर ने कहा, ‘‘ जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुनते हैं तो किसी न किसी को बाहर रहना पड़ता है और इस बार दुर्भाग्य से गिल को बाहर होना पड़ा।’’
अगरकर ने जोर देकर कहा कि टीम प्रबंधन शीर्ष क्रम में एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना चाहता था जिसके चलते एक बल्लेबाज को बाहर करना पड़ा। इशान किशन ने हाल में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें जितेश शर्मा पर प्राथमिकता दी गई। जितेश का इस्तेमाल टीम आमतौर पर निचले क्रम के तेजी से रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप करती है।
उन्होंने किशन के चयन पर कहा, ‘‘वह सीमित ओवर के क्रिकेट में शीर्ष क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं। वह अच्छी फॉर्म में हैं। वह पहले भी भारत के लिए खेल चुके हैं। उनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक है। वह भारतीय टीम में इसलिए नहीं था क्योंकि उनसे पहले से ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल थे। वे दोनों काफी अच्छे खिलाड़ी हैं।
ऐसे में इसका किसी और बात से कोई लेना-देना नहीं है। ’’ भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘ इशान शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करता है, संजू भी शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करता है और हम इस तरह का ही संयोजन देख रहे थे। अभिषेक शर्मा भी टीम में है ऐसे में अब एक सटीक विकल्प को चाहते हैं। टूर्नामेंट में अगर कोई चोटिल होता है या फॉर्म में नहीं रहता है तो हमारे पास एक अच्छा विकल्प होगा।’’
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी गिल को टीम से बाहर रखने के पीछे संयोजन को ही मुख्य कारण बताया। सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘टी20 विश्व कप (2024) के बाद जब हम श्रीलंका गए थे तब हमने पहले मैचों में ही 200 से अधिक रन बनाए थे और गिल ने उस मैच में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में यह फॉर्म या किसी अन्य चीज के बारे में नहीं है।
यह बस सही संयोजन अपनाने के बारे में है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम शीर्ष क्रम में एक विकेटकीपर और नीचे रिंकू या वाशी (वॉशिंगटन सुंदर) को रखना चाहते थे इसलिए हमें ऊपर एक अतिरिक्त विकेटकीपर रखना पड़ा। गिल की फॉर्म पर कोई सवाल नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि वह चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे जबकि तिलक वर्मा तीसरे क्रम पर खेलेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘हम सब इस बात पर सहमत है कि बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजों का संयोजन हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं है। अगर आप कल (दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवा टी20) का मैच देखें तो हार्दिक (पंड्या) ने बाएं हाथ के स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी की’’ उन्होंने कहा,‘‘ हमने तिलक के लिए नंबर तीन की जगह तय कर दी है।
मैं नंबर चार पर बल्लेबाजी करना चाहता हूं और फिर पांचवे और छठे क्रम पर जो भी हमें ठीक लगे। हार्दिक या (शिवम दुबे) दोनों ही यह कर सकते हैं।’’ सूर्यकुमार ने लंबे समय से चल रही अपनी खराब फॉर्म को लेकर भी ज्यादा चिंता नहीं जताई और आगामी टी20 विश्व कप से पहले अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी दोबारा हासिल करने का भरोसा व्यक्त किया।
इस साल टी20 क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। इस साल 21 मैचों में उनका औसत 14 से कम का रहा है। अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले उनकी फॉर्म चर्चा का विषय बनी हुई है जहां भारत सात फरवरी से अपने खिताब की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि हर किसी ने अपने करियर में ऐसा दौर देखा होगा।
मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे पता है कि कहां गलती हो रही है। मेरे पास इस पर काम करने के लिए कुछ समय है। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला शुरू होने वाली है और फिर टी20 विश्व कप है। आप निश्चित रूप से सूर्या को एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में देखेंगे।’’ इस 35 साल के खिलाड़ी ने माना कि घरेलू सरजमीं पर विश्व कप खेलना चुनौतीपूर्ण होगा।
लेकिन उन्हें ऐसी चुनौती पसंद है। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘ घरेलू दर्शकों के सामने खेलना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। टीम संतुलित दिख रही है और हमने सही खिलाड़ियों का चयन किया है। हमने 2023 वनडे विश्व कप में भी यही किया था और हमने जो महसूस किया वह ऐसा अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता।
घरेलू क्रिकेट में दमखम और टीम प्रबंधन की प्राथमिकताओं में बदलाव से किशन की भारतीय टीम वापसी
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ब्रेक लिया था जिसके चलते उन्हें भारतीय टीम से अपनी जगह गंवानी पड़ी थी और इसके बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अपने केंद्रीय अनुबंध से भी बाहर कर दिया। भारत की एकदिवसीय विश्व कप टीम का हिस्सा रहे किशन ने 2023 के आखिर में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मानसिक थकान का हवाला देते हुए ब्रेक लेने का फैसला किया था। इसके बाद वह रणजी ट्रॉफी (2023-24) में भी नहीं खेले। इसके चलते किशन को श्रेयस अय्यर के साथ बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर कर दिया गया।
इस फैसले के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या कुछ शीर्ष भारतीय खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट की बजाय आईपीएल को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस कदम को बोर्ड द्वारा अन्य खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने का संदेश देने के तौर पर भी देखा गया लेकिन किशन और अय्यर के मामले में इसे काफी सख्त फैसला माना गया।
दोनों खिलाड़ियों ने 2024-25 सत्र से टीम में वापसी करनी शुरू कर दी थी। अय्यर को राष्ट्रीय टीम में वापसी करने में ज्यादा समय नहीं लगा लेकिन किशन को वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट की कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट की कठिन राह तय करने के अलावा काउंटी चैंपियनशिप (इंग्लैंड में प्रथम श्रेणी मैच) में भी खुद को साबित किया।
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपने पहले आईपीएल मैच में ही उन्होंने शतक जड़ खुद को साबित किया और फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए झारखंड को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का पहला खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर अगले साल होने वाले पुरुष टी20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी का मजबूत दावा पेश कर दिया था।
लेकिन उनकी वापसी भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं की प्राथमिकताओं में आए बदलाव के साथ भी जुड़ी हुई है। शुभमन गिल को कुछ समय पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में उपकप्तान बनाकर वापस लाया गया था और इसे कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए एक तरह की चेतावनी के तौर पर देखा गया।
छोटे प्रारूप की तेजी से बदलते क्रिकेट में भारतीय टीम ने गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी को तोड़ने के साथ पारी का आगाज करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज को तरजीह देने का रुख अपनाया। किशन ने सैयद मुश्ताक टी20 ट्रॉफी में 517 रन बनाये जिसमें फाइनल में हरियाणा के खिलाफ खेली गयी शतकीय पारी भी शामिल है।
इस दमदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में उनकी वापसी दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर हुई है। अगरकर ने किशन के चयन पर कहा, ‘‘वह सीमित ओवर के क्रिकेट में शीर्ष क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं। वह अच्छी फॉर्म में हैं। वह पहले भी भारत के लिए खेल चुके हैं। उनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक है।
वह भारतीय टीम में इसलिए नहीं था क्योंकि उनसे पहले से ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल थे। वे दोनों काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। ऐसे में इसका किसी और बात से कोई लेना-देना नहीं है। ’’ भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘ किशन शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करता है, संजू भी शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करता है और हम इस तरह का ही संयोजन देख रहे थे।
अभिषेक शर्मा भी टीम में है ऐसे में अब एक सटीक विकल्प को चाहते हैं। टूर्नामेंट में अगर कोई चोटिल होता है या फॉर्म में नहीं रहता है तो हमारे पास एक अच्छा विकल्प होगा।’’ अगरकर की बातों से सहमति जताते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कहा कि टीम ने अपने पुराने नजरिए से हटकर आगे बढ़ने का फैसला किया है और संजू सैमसन व इशान किशन जैसे आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाजों में से किसी एक के साथ आगे बढ़ना ही सही रास्ता है।
भारत टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की अपनी आखिरी श्रृंखला के शुरुआती चरण में चुने गए खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखेगा। विकेटकीपर-बल्लेबाज के विकल्पों में किशन दूसरे नंबर पर रहेंगे लेकिन मौका मिला तो वह उसे दोनों हाथों से भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।