रन बनाने में फेल टेस्ट-वनडे कप्तान गिल?, टी20 विश्व कप से बाहर, क्या बोले सूर्यकुमार और अजित

Highlights शुभमन गिल को नहीं मिली टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह। इशान किशन और रिंकू सिंह भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल। शुभमन गिल रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं, पिछले विश्व कप में भी नहीं खेले थे।

मुंबईः राष्ट्रीय चयन समिति ने साहसिक कदम उठाते हुए खराब फॉर्म में चल रहे उप कप्तान शुभमन गिल को भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए शनिवार को चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम में जगह नहीं दी। ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन की भी टीम में वापसी हुई है। उन्होंने संजू सैमसन के बाद दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को पीछे छोड़ दिया। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने स्वीकार किया कि अच्छी फॉर्म में नहीं होने के कारण गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है।

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨



Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCuppic.twitter.com/7CpjGh60vk — BCCI (@BCCI) December 20, 2025

India T20 World Cup Squad Announcement: टीम-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह।

अगरकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गिल रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं और उन्हें टीम में नहीं चुना गया है, इसलिए हमें एक उप-कप्तान की जरूरत थी।" एशिया कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे रिंकू सिंह ने जितेश की जगह मुख्य फिनिशर के रूप में वापसी की है। ईशान दूसरे विकेटकीपर होने के साथ रिजर्व सलाती बल्लेबाज भी होंगे।

चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि शुभमन गिल अभी रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं, वह पिछले विश्व कप में भी नहीं खेले थे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि घरेलू दर्शकों के सामने खेलना अच्छी ज़िम्मेदारी और चुनौती है। टीम संतुलित दिख रही है। यह गिल के फॉर्म से जुड़ा नहीं है। हम शीर्ष पर एक विकेटकीपर चाहते थे।