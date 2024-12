Highlights दुबे और सूर्या की 11 ओवर में 130 रनों की साझेदारी ने सर्विसेज के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी स्काई ने 46 गेंदों पर 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए जबकि दुबे ने 36 गेंदों पर 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 71 रन जोड़े

Syed Mushtaq Ali Trophy 2024: भारत की टी20 विश्व कप विजेता जोड़ी दुबे और 'स्काई' सूर्यकुमार यादव ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में धमाकेदार बल्लेबाजी की और सर्विसेज को 192/4 का मजबूत स्कोर बनाने पर मजबूर कर दिया। दुबे और स्काई के शानदार प्रदर्शन ने मंगलवार को मुंबई की 39 रन की जीत का आधार तैयार किया। जीत के बाद ऐसा लगा जैसे स्काई और दुबे ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के शून्य पर आउट होने के बाद, अजिंक्य रहाणे 22 रन पर और कप्तान श्रेयस अय्यर 20 रन पर आउट हो गए, दुबे और सूर्या की 11 ओवर में 130 रनों की साझेदारी ने सर्विसेज के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। स्काई ने 46 गेंदों पर 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए, लेकिन दुबे ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 36 गेंदों पर 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 71 रन बनाकर 197 रन पर आउट हो गए।

जवाब में सर्विसेज की शुरुआत बेहद खराब रही और कप्तान मोहित अहलावत के अर्धशतक की बदौलत टीम 34/4 पर सिमट गई। हालांकि, यह काफी नहीं था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के चार विकेट और शम्स मुलानी के 3/40 की बदौलत सर्विसेज 153 रन पर आउट हो गई।

Mumbai have set a target of 193 in front of Services 🎯



Suryakumar Yadav (70 off 46) and Shivam Dube (71*off 37) put on a solid 130-run stand!



Can Services chase it down? #SMAT | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/fYSxpPPSvjpic.twitter.com/0KOJI9uxuy