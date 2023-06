Watch: आरसीबी के इस बल्लेबाज ने टी20 ब्लास्ट में बल्लेबाजी से उड़ाया गर्दा, एक ओवर में लगातार मारे 5 छक्के, 44 गेंद में ठोके 96 रन

Highlights विल जैक ने इंग्लैंड के टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में मिडलसेक्स के खिलाफ सरे के लिए 5छक्के लगाकर इतिहास रचा उन्होंने मिडिलसेक्स के लेग स्पिनर ल्यूक हॉलमैन के खिलाफ बल्लेबाजी कर यह उपलब्धि हासिल की सरे के सलामी बल्लेबाज ने एक ओवर में 31 रन बनाए और अंतिम गेंद पर केवल एक रन ही बना सके

England’s T20 Blast: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के हरफनमौला खिलाड़ी विल जैक ने इंग्लैंड के टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में मिडलसेक्स के खिलाफ सरे के लिए पांच छक्के लगाकर इतिहास रच दिया, जिसने आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बल्लेबाज रिंकू सिंह के पांच छक्के लगाने की उपलब्धि का अनुकरण किया।

उन्होंने पहली पारी के 11वें ओवर में मिडिलसेक्स के लेग स्पिनर ल्यूक हॉलमैन के खिलाफ बल्लेबाजी कर यह उपलब्धि हासिल की। बैंगलोर स्थित फ्रेंचाइजी ने जैक को 3.2 करोड़ रुपये में अपने साथ टीम में जोड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से, वह चोट के कारण आईपीएल 2023 में हिस्सा नहीं बन सके।

सरे के सलामी बल्लेबाज ने एक ओवर में 31 रन बनाए और अंतिम गेंद पर केवल एक रन ही बना सके। जैक्स ने 44 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से कुल 96 रन बनाए और लॉरी इवांस के साथ शुरुआती विकेट के लिए 177 रनों की साझेदारी भी की, जिन्होंने 37 गेंदों में 85 रन की विस्फोटक पारी खेली। जैक्स ने पारी के बाद कहा, "वास्तव में इस प्रदर्शन से खुश हूं।"

मुकाबले की बात करें तो मिडलसेक्स ने केवल 3 विकेट और चार गेंद शेष रहते हुए विशाल लक्ष्य का पीछा किया। कप्तान स्टीफन एस्किनाज़ी ने आगे बढ़कर अपनी टीम का नेतृत्व किया और 39 गेंदों में 1 अधिकतम और 13 चौकों की मदद से 73 रन बनाए, जबकि मैक्स होल्डन 35 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे।

