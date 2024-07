Highlights India vs Zimbabwe LIVE: भारत बनाम जिम्बाब्वे लाइव IND vs ZIM LIVE Match: पांच मैचों की टी20 सीरीज, भारत vs जिम्बाब्वे IND vs ZIM 2ND T20I LIVE: India won the toss and Elected to Bat

India vs Zimbabwe 2nd T20I Live Match in Harare Sports Club: भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है, पिछले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है, टीम इंडिया आज सीरीज में वापसी के लिए उतरेगी।

07 Jul, 24 : 05:21 PM IND vs ZIM Live Score: 2ND T20I. 10.6: Dion Myers to Abhishek Sharma 4 runs, India 102/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 05:13 PM IND vs ZIM Live Score 2ND T20I. 9.2: Luke Jongwe to Ruturaj Gaikwad 4 runs, India 71/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 05:12 PM IND vs ZIM Live Score 2ND T20I. 9.1: Luke Jongwe to Ruturaj Gaikwad 4 runs, India 67/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 05:12 PM IND vs ZIM Live Score: 2ND T20I. 8.2: Sikandar Raza to Abhishek Sharma 6 runs, India 59/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 05:01 PM IND vs ZIM Live Score: अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर, भारत का स्कोर 42/1

07 Jul, 24 : 05:00 PM IND vs ZIM Live Score: When hard work, dedication, and unwavering belief pays off 🧢🇮🇳 #SonySportsNetwork#ZIMvIND#TeamIndiapic.twitter.com/Ud5wbMG5Y5 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 04:47 PM IND vs ZIM Live Score: 2ND T20I. 3.6: Tendai Chatara to Ruturaj Gaikwad 4 runs, India 28/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 04:45 PM IND vs ZIM Live Score: 2ND T20I. 2.2: Brian Bennett to Abhishek Sharma 4 runs, India 18/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 04:45 PM IND vs ZIM Live Score: 2ND T20I. 2.1: Brian Bennett to Abhishek Sharma 4 runs, India 14/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 04:45 PM IND vs ZIM Live Score: कप्तान शुभमन गिल आउट 2ND T20I. WICKET! 1.2: Shubman Gill 2(4) ct Brian Bennett b Blessing Muzarabani, India 10/1 https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 04:44 PM IND vs ZIM Live Score: कप्तान शुभमन गिल आउट, भारत का स्कोर 22/1 Sai Sudharsan 🔽

Khaleel Ahmed 🔼



Will #TeamIndia get back to the winning ways? 🇮🇳#SonySportsNetwork#ZIMvINDpic.twitter.com/62j7G6biSL — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 7, 2024

07 Jul, 24 : 04:21 PM IND vs ZIM Live Score: Captain Gill and straight shots 💙🏏#SonySportsNetwork#ZIMvIND#TeamIndiapic.twitter.com/XLXkh1Co0x — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 6, 2024

07 Jul, 24 : 04:08 PM India won the toss and Elected to Bat 2ND T20I. India won the toss and Elected to Bat. https://t.co/yO8XjNqmgW#ZIMvIND — BCCI (@BCCI) July 7, 2024