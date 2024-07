IND vs ZIM: देखते रहे बल्लेबाज, विकेट उखाड़ फेंके, मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी, भारत 42 रनों से जीता...

Highlights IND vs ZIM Highlights Video: भारत 42 रनों से जीता India Beat Zimbabwe by 42 runs: भारत ने चौथी जीत के साथ श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की

IND vs ZIM Highlights Video: संजू सैमसन के अर्धशतक के बाद मुकेश कुमार की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने रविवार को यहां जिंबाब्वे को पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 42 रन से हराकर लगातार चौथी जीत के साथ श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की। भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे की टीम मुकेश (22 रन पर चार विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 18.3 ओवर में 125 रन पर सिमट गई। शिवम दुबे (25 रन पर दो विकेट) ने किफायती गेंदबाजी करते हुए दो विकेट चटकाए जबकि वाशिंगटन सुंदर (सात रन पर एक विकेट), अभिषेक शर्मा (20 रन पर एक विकेट) और तुषार देशपांडे (25 रन पर एक विकेट) को एक-एक विकेट मिला।

