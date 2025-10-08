Prithvi Shaw-Musheer Khan: सरफराज खान के भाई मुशीर से भिड़े पृथ्वी साव, ऐसे लड़े दो खिलाड़ी, देखिए वीडियो

Prithvi Shaw-Musheer Khan:सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साव कई खिलाड़ियों के साथ बहस करते और मुशीर खान की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुणेः भारतीय टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव मंगलवार को आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र से पहले एक अभ्यास मैच के दौरान महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए अपने पूर्व मुंबई साथी खिलाड़ियों से उलझ गए और उन पर बल्ला घुमा दिया। मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के लिये खेलने वाले 25 वर्ष के साव महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम पर 181 रन पर आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम लौटते समय इस बहस में उलझ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साव कई खिलाड़ियों के साथ बहस करते और मुशीर खान की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

 

जिन्होंने बल्लेबाज को आउट करने के बाद उसे विदाई देते समय उससे कुछ कहा। साव को यह बात बुरी लगी और माना जा रहा है कि इसी वजह से यह बहस हुई जिसके बाद अंपायरों को हस्तक्षेप करके उन्हें शांत कराना पड़ा । मुंबई के खिलाड़ी सिद्धेश लाड पवेलियन लौटते हुए उनके पीछे भी गए।

साव ने 220 गेंदों का सामना किया और अपनी शानदार पारी के दौरान 21 चौके और तीन छक्के लगाए। वह तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन जमकर छींटाकशी का शिकार हुए। साव ने 2016-17 में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और उसके बाद 2018-19 में 18 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया।

पिछले सत्र के बाद अपनी घरेलू टीम छोड़कर मध्य प्रदेश और केरल के पूर्व स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर जलज सक्सेना के साथ महाराष्ट्र में शामिल हो गए थे। वह लंबे समय से राष्ट्रीय टीम की दौड़ से बाहर हैं । हाल के दिनों में उनके मैदान के बाहर के अनुशासनात्मक मसले उनके मैदान पर प्रदर्शन से ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं।

