कौन हैं ताज़मिन ब्रिट्स, शतक लगाने के बाद इस अंदाज में मनाया जश्न, देखिए वीडियो

Highlights प्रशंसकों और खेल को उत्साहित करते हैं। धनुष-बाण से एक अनोखा जश्न मनाया। चौथे शतकीय पारी से टीम को जीत दिलाई।

New Zealand vs South Africa: सलामी बल्लेबाज ताज़मिन ब्रिट्स ने कमाल कर दिया और पिछले पांच मैचों में चौथे शतकीय पारी से टीम को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका की सुपरस्टार ओपनर ताज़मिन ब्रिट्स ने सोमवार को 2025 विश्व कप में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपने सातवें वनडे शतक के उपलक्ष्य में धनुष-बाण से एक अनोखा जश्न मनाया। 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक आसान सिंगल लेकर केवल 88 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल करने के बाद, वह बैठ गईं और अपने तरकश से एक तीर निकालकर एक काल्पनिक धनुष से दर्शकों पर चलाने का अभिनय किया। इस तरह का प्रदर्शन पहले UFC और फ़ुटबॉल जैसे अन्य खेलों में भी किया जा चुका है, लेकिन क्रिकेट जो जश्न मनाने से कतराता है, इसे काफी आकर्षक बनाता है। ब्रिट्स के लिए इस तरह के जश्न, जो प्रशंसकों और खेल को उत्साहित करते हैं।

The moment Tazmin Brits made it 4️⃣ hundreds in her last 5️⃣ ODIs 🤩



Watch #NZvSA LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/MNSEqhJP29#CWC25pic.twitter.com/NfSYRjCsOY — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 6, 2025

नए नहीं हैं। वह अपने दिवंगत पिता जिनका महामारी के दौरान निधन हो गया था, को श्रद्धांजलि के रूप में अर्धशतकों का जश्न मनाते समय 'बैलेरीना' जैसा इशारा करने के लिए जानी जाती हैं। यह उन्हें उनकी "छोटी बच्ची" के रूप में दर्शाता है। ब्रिट्स ने इसके बाद आत्मविश्वास के साथ धाराप्रवाह बल्लेबाजी करते हुए मात्र 89 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से शानदार 101 रन बनाए।

यह उनके वनडे करियर का छठा शतक है। धनुष-बाण वाली इस फिल्म के पीछे भी उतनी ही दिलचस्प कहानी थी, और यह विचार कुछ दक्षिण अफ़्रीकी प्रशंसकों से आया था। मैंने प्रशंसकों को यह बात बताई। मैंने कहा, 'मुझे अपना जश्न बताइए, क्योंकि 50 रन सिर्फ़ मेरे पिता के लिए रहेंगे।' और फिर मेरे पास दो छोटी लड़कियाँ थीं, वे 13 साल की हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में रहती है, एक दक्षिण अफ़्रीका में।