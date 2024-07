IND VS SL 2024: सीरीज पर 3-0 से कब्जा, टीम से खुश नहीं कोच गौतम, कहा-यहां पर 'गंभीर' सुधार की जरूरत, देखें वीडियो

Highlights श्रीलंका की टीम आठ विकेट पर 137 रन नहीं बना सकी। भारत ने सुपर ओवर में यह मैच जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 137 रन बनाए।

IND VS SL 2024: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ कम स्कोर वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सुपर ओवर में जीत हासिल करके सीरीज में क्लीनस्वीप करने के लिए टीम की प्रशंसा की लेकिन साथ ही कहा कि टर्न लेती पिचों पर लगातार सुधार करने की जरूरत है। बारिश के कारण एक घंटे देर से शुरू हुए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 137 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम आठ विकेट पर 137 रन नहीं बना सकी। भारत ने सुपर ओवर में यह मैच जीता।

𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗧𝗲𝗮𝗺 💙



Head Coach Gautam Gambhir 🤝 Hardik Pandya address the dressing room as the action now shifts to the ODIs in Colombo #TeamIndia | #SLvIND | @GautamGambhir | @hardikpandya7pic.twitter.com/PFrTEVzdvd — BCCI (@BCCI) July 31, 2024

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने ड्रेसिंग रूम में बातचीत का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें गंभीर ने कहा, ‘सीरीज में शानदार जीत के लिए सभी को बधाई। सूर्यकुमार को शानदार बल्लेबाजी और बेजोड़ कप्तानी के लिए बधाई। मैंने मैच शुरू होने से पहले कुछ कहा था और आप लोगों ने उस पर पूरी तरह से अमल किया।

जब आप आखिर तक हार नहीं मानते तो उसका परिणाम ऐसा मिलता है।’ उन्होंने कहा,‘‘इस तरह के मैच में अनुकूल परिणाम तभी हासिल होता है जब आप प्रत्येक गेंद और प्रत्येक रन के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं। यह मैच उसका शानदार उदाहरण है।’ गंभीर ने इसके साथ ही टर्न लेती पिचों पर अपने खेल में लगातार सुधार करने की अपील की।

जिनमें विशेष कर बल्लेबाजों को अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा,‘‘हमें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। हमें अपने कौशल ने लगातार सुधार करना होगा क्योंकि हमें इस तरह के विकट पर और बेहतर बनने की जरूरत है। हमें सबसे पहले परिस्थितियों का जल्द से जल्द आकलन करके उसके अनुसार खेलना होगा।’’

गंभीर ने उन खिलाड़ियों से अपनी फिटनेस पर काम करते रहने का आग्रह किया जो शुक्रवार से शुरू होने वाली वनडे श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा,‘‘कुछ खिलाड़ी वनडे श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं वह यह सुनिश्चित करें कि जब वह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए वापसी करें तो पूरी तरह से फिट रहे। अपने कौशल और फिटनेस को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है।’

हार्दिक पंड्या ने शुभमन गिल और रियान पराग की 54 रन की साझेदारी करने के लिए प्रशंसा की जिससे भारत चुनौती पूर्ण स्कोर बनाने में सफल रहा। उन्होंने कहा,‘‘पहले बल्लेबाजी करते हुए हमारे सामने कड़ी चुनौती पेश की गई। परिस्थितियां काफी मुश्किल थी लेकिन शुरू में विकेट गंवाने के बाद शुभमन और पराग ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और अच्छी साझेदारी निभाई वह शानदार था।’’