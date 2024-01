नोवाक जोकोविच से मिलना और कॉफी पीना चाहते हैं विराट कोहली, सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी दोस्ती

Highlights दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने पहले से ही विराट को संदेश भेजा था वैश्विक एथलीटों से जुड़ना वास्तव में अच्छा है - विराट मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है - विराट

Virat Kohli and Novak Djokovic: भारतीय क्रिकेटरविराट कोहली ने रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के साथ सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती की बातें साझा करते हुए कहा कि वह सर्बिया के इस महान खिलाड़ी का काफी सम्मान करते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब कोहली सोशल मीडिया के जरिये जोकोविच को एक संदेश भेजा।

कोहला ने बताया कि उन्हें हालांकि यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने पहले से ही उन्हें संदेश भेजा था। कोहली ने बीसीसीबाई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के एक्स पर जारी वीडियो में कहा, "मैं नोवाक के साथ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संपर्क में आया, मैं एक बार इंस्टाग्राम पर उनकी प्रोफाइल देख रहा था। मैं बस उन्हें अभिवादन करते हुए एक संदेश भेज दिया।" उन्होंने कहा, "जब मैं उनके लिए संदेश लिख रहा था तब मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि मेरे इनबॉक्स में पहले से ही उनके अभिवादन का एक संदेश था। मैंने हालांकि कभी इसे पढ़ा नहीं था। मैंने संदेश देखने के बाद फिर से प्रोफाइल की जांच की कि कहीं यह फर्जी तो नहीं।"

