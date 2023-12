Virat Kohli vs Cristiano Ronaldo: गूगल ने अपने 25 साल के इतिहास में 'सर्वाधिक खोजे जाने वाले एथलीट' का नाम घोषित किया

Highlights सर्च इंजन ने अपने 25 साल के इतिहास में सबसे अधिक खोजे गए विषयों की सूची जारी की खेल की दुनिया के दो सबसे प्रसिद्ध एथलीट, कोहली और रोनाल्डो 2023 सीज़न में इतिहास को फिर से लिखा

Virat Kohli vs Cristiano Ronaldo: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गूगल से विशेष उल्लेख मिला। सर्च इंजन दिग्गज ने मंगलवार को अपने 25 साल के इतिहास में सबसे अधिक खोजे गए विषयों की सूची जारी की है। खेल की दुनिया के दो सबसे प्रसिद्ध एथलीट, कोहली और रोनाल्डो 2023 सीज़न में इतिहास को फिर से लिखा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर, रोनाल्डो ने अल-नासर एफसी के साथ सऊदी प्रो लीग में अपना दबदबा बनाया है।

पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड सुपरस्टार ने सऊदी किंग कप में अल-नासर की प्रतिद्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी अल शबाब पर 5-2 से जीत में 2023 सीज़न का अपना 50 वां गोल किया। 38 वर्षीय खिलाड़ी ने मुकाबले के 74वें मिनट में अपने दाहिने पैर से नजदीक से ऐतिहासिक गोल किया।

अल-नासर पक्ष के करिश्माई फॉरवर्ड ने फीफा विश्व कप 2022 के बाद तेल समृद्ध राष्ट्र में आने के बाद से प्रति गेम लगभग एक गोल का आश्चर्यजनक औसत हासिल किया है। अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी को हराकर पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो गूगल सूची में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट बन गए।

