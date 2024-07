विराट कोहली ने बीसीसीआई को बताया- गौतम गंभीर के साथ विवाद अब पुरानी बात, साथ मिलकर करेंगे टीम के लिए काम

Highlights श्रीलंका दौरे से गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए मुख्य कोच के रूप में अपनी पारी शुरू करेंगे विराट कोहली ने बीसीसीआई को बताया- गौतम गंभीर के साथ विवाद अब पुरानी बात कोहली को श्रीलंका दौरे के लिए भारत की एकदिवसीय टीम में नामित किया गया है

नई दिल्ली: श्रीलंका दौरे से गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए मुख्य कोच के रूप में अपनी पारी शुरू करेंगे। भारत के मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर की नियुक्ति के बाद से ही एक सवाल सबके दिमाग में था कि विराट कोहली के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों का ड्रेसिंग रूम में कैसा असर होगा। लेकिन क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने बीसीसीआई को बता दिया है कि वह गंभीर के साथ हुए पुराने विवादों को पीछे छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने बोर्ड को बताया है कि वह वही करेंगे जो टीम और भारतीय क्रिकेट के सर्वोत्तम हित में होगा और गंभीर के साथ बीते समय में हुआ विवाद अब पुरानी बात हो गई है।

29 जून को भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद से परिवार के साथ समय बिता रहे कोहली को श्रीलंका दौरे के लिए भारत की एकदिवसीय टीम में नामित किया गया है। कोहली और रोहित दोनों वनडे मुकाबले का हिस्सा होंगे।

आईपीएल के दौरान ही गंभीर और कोहली में विवाद हुआ था और आईपीएल के दौरान ही सब ठीक भी हो गया। आईपीएल 2024 में दोनों के बीच फिर से सब कुछ सही हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर की मुलाकात हुई थी। जब गंभीर और कोहली एक दूसरे से मिले तो बीती बातों को भुलाने का फैसला करते हुए एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। यह सीज़न के दिल छू लेने वाले पलों में से एक था। दोनों खिलाड़ियों ने लंबे समय से चली आ रहे तनाव को दूर किया। उन्होंने आपसी सम्मान और सौहार्द का प्रदर्शन किया। कोहली और केकेआर के मेंटर गंभीर ने दिखाया कि उन्होंने बीती बातों को पीछे छोड़ दिया है।

श्रीलंका दौरा भारत के मुख्य कोच के रूप में गंभीर का पहला कार्यभार होगा। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है, जिनका कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो गया है।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम

टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज।

वनडे टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा।

