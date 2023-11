Highlights विराट कोहली 49वें शतक से चूके, 88 रन पर हुए आउट 92 रन पर शुभमन गिल हुए आउट, शतक से चूके दिलशान मदुशंका ने रोहित, विराट और गिल को आउट किया

IND VS SL: विश्व कप में 2 नवंबर को भारत और श्रीलंका के बीच 33वां मैच खेला गया। मैच में भले ही रोहित जल्दी आउट हो गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया की पारी को बढ़ाया। विराट ने गिल के साथ 189 रन की शानदार साझेदारी की।

दोनों तेजी से विश्व कप में अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन, दोनों खिलाड़ी अपने शतक से चूक गए।

