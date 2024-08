विराट कोहली को टेस्ट की कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी..., टीम इंडिया के पूर्व कोच ने कहा- उनका ध्यान विदेशी जमीन पर टीम को जीत दिलाने पर थी

Highlights विराट कोहली टेस्ट में भारत ही नहीं दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं विराट कोहली ने 2014 से 2022 तक टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभाली उनकी कप्तानी में खेले गए 68 टेस्ट में भारत को 40 में सफलता मिली

Virat Kohli captaincy in Test cricket: विराट कोहली टेस्ट में भारत ही नहीं दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। विराट कोहली ने 2014 से 2022 तक टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभाली। विराट कोहली की कप्तानी 2022 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद समाप्त हो गई जहां टीम पहला टेस्ट मैच जीतने के बावजूद तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से हार गई। कोहली का टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी छोड़ना उनके प्रशंसकों और देश की क्रिकेट बिरादरी के लिए एक बड़ा झटका था। कोहली खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत के सबसे सफल कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में खेले गए 68 टेस्ट में भारत को 40 में सफलता मिली। कोहली के बाद भारत के दूसरे सफल कप्तान एमएस धोनी हैं जिनके नाम 27 जीत है। कोहली ने टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में 54.80 की औसत से 5,864 रन बनाए।

2022 में कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को नया कप्तान चुना गया। अब भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ का मानना ​​है कि कोहली को कुछ और समय तक भारतीय टेस्ट टीम का नेतृत्व जारी रखना चाहिए था।

एक पॉडकॉस्ट में संजय बांगड़ ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि उन्हें टेस्ट कप्तान के रूप में लंबे समय तक बने रहना चाहिए था क्योंकि उन्होंने संभवत: 65 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है और मुझे लगता है कि वह संभवत: लंबे समय तक टेस्ट कप्तान बने रह सकते थे।"

Sanjay bhai literally one of us. ❤️



I think Kohli should have continued as Test captain for a little longer. pic.twitter.com/ujzA8Zxhr0