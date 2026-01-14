जुलाई 2021 के बाद पहली बार, आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 पर किंग कोहली?, 785 अंक लेकर 11वीं बार शीर्ष स्थान हासिल?

नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135, 102 और 65 रन नाबाद और अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 74 रन नाबाद पारियों की बदौलत यह उपलब्धि हासिल की है।

नई दिल्लीः विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और सिडनी के बाद लगातार रन बना रहे हैं। जुलाई 2021 के बाद पहली बार आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 91 गेंदों पर 93 रनों की मैच-विनिंग पारी खेलने के बाद कमाल किया और साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने अपने शानदार करियर में 11वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135, 102 और 65 रन नाबाद और अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 74 रन नाबाद पारियों की बदौलत यह उपलब्धि हासिल की है।

कोहली ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार अर्धशतक बनाने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। यह 37 वर्षीय बल्लेबाज जुलाई 2021 के बाद पहली बार नंबर एक रैंकिंग पर पहुंचा है।

पहले वनडे में सस्ते में आउट होने के कारण पूर्व कप्तान रोहित तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। भारत ने रविवार को खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया था। इस मैच में कोहली ने 91 गेंदों पर 93 रन बनाए। इस पारी के दौरान वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

वनडे में कोहली का हाल का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने पिछले पांच मैच में कम से कम अर्धशतक जरूर लगाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 74 रन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135, 102 और नाबाद 65 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रन बनाए। कोहली ने अक्टूबर 2013 में पहली बार शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी।

उन्होंने 11वीं बार बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वह अब तक कुल 825 दिन शीर्ष पर रह चुके हैं जो किसी भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड है। भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अपना पांचवां स्थान बरकरार रखा है, जबकि श्रेयस अय्यर शीर्ष 10 में शामिल अन्य भारतीय बल्लेबाज हैं।

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरिल मिचेल पहले वनडे में 71 गेंदों पर 84 रन की तूफानी पारी खेलने से एक पायदान आगे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वह कोहली (785 अंक) से केवल एक रेटिंग अंक पीछे हैं। मिचेल के साथी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे तीन पायदान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पांच पायदान ऊपर चढ़कर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज के साथ संयुक्त 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने पहले वनडे में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 41 रन देकर चार विकेट लिए जिससे वह 27 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 69वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी 69वें स्थान पर हैं।

