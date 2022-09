Virat Kohli India vs Australia T20 2022: सिर्फ 206 रन दूर, दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनेंगे, यहां देखें खिलाड़ियों की सूची

Highlights 468 मैच खेले हैं और 522 पारियों में 53.81 की औसत से 24,002 रन बनाए हैं। विराट कोहली के बल्ले से 71 शतक और 124 अर्द्धशतक लगे हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 254 रन रहा है। राहुल द्रविड़ वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

Virat Kohli India vs Australia T20 2022: भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने से सिर्फ 207 रन दूर हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने से भी 206 रन दूर हैं।

वर्तमान में विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 468 मैच खेले हैं और 522 पारियों में 53.81 की औसत से 24,002 रन बनाए हैं। विराट के बल्ले से अब तक 71 शतक और 124 अर्द्धशतक लगे हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 254 रन रहा है।

Virat Kohli just 207 runs away from becoming second-highest run scorer for India in international cricket



