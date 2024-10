Virat Kohli 9000 Runs: किंग कोहली का अर्धशतक, 8 चौके 1 छक्का, 70 रनों की शानदार पारी...

Virat Kohli Half Century: सरफराज खान और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी से भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट 231 रन बनाकर मैच में अच्छी वापसी की। पहली पारी में 356 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम अब भी न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे है और उसके सात विकेट शेष है।

दिन के समापन पर भारत सरफराज 70 रन पर क्रीज पर मौजूद थे जबकि कोहली इसी स्कोर पर दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए। एजाज पटेल ने न्यूजीलैंड के लिए दो विकेट लिये। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा (52) और यशस्वी जायसवाल (35) को चलता किया। इससे पहले भारत के 46 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर सिमटी। टीम के लिए रचिन रविंद्र ने 134 रन की पारी खेलने के साथ टिम साउथी (65) के साथ आठवें विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी की।

