Virat Kohli followers: इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स, रोनाल्डो और मेसी के बाद विराट, दुनिया के तीसरे एथलीट

Virat Kohli followers: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर धमाका कर दिया। कोहली के इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन (20 करोड़) फॉलोअर्स हैं। इस मामले में पहले भारतीय, पहले क्रिकेटर, पहले एशियाई शख्स और दुनिया के तीसरे एथलीट हैं।

फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (451 मिलियन) और लियोनल मेसी (334 मिलियन) पहले और दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली ब्राजील के नेमार (175 मिलियन) से आगे निकल गए हैं। इंस्टाग्राम के अलावा, कोहली की ट्विटर और फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त फैन-फॉलोइंग है।

Virat Kohli has completed 200 millions followers on Instagram, he is the:



•Only Indian.

•Only Cricketer.

•Only Asian.

•Third athlete in the World.

•17th in the World.



