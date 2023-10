Highlights वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड था। लक्ष्य का पीछा करते हुए 1500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

VIRAT KOHLI CWC 2023: विराट कोहली ने 'भगवान' सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए है। 511 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 567 पारियों में पूरे किए। कोहली ने 48वां शतक पूरा किया। सचिन के नाम 49 शतक हैं।

कोहली ने गुरुवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ हसन महमूद की गेंद पर छक्का लगाकर 26,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। कोहली 567 पारियों में इस मुकाम तक सबसे तेजी से पहुंचे हैं। पिछला सर्वश्रेष्ठ सचिन तेंदुलकर का कारनामा था, मास्टर ब्लास्टर ने 600 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

विराट कोहली ने विजयी छक्का जड़कर अपने वनडे करियर का 48वां शतक पूरा किया जिससे भारत ने गुरुवार को यहां बांग्लादेश को 51 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर एकदिवसीय विश्व कप में अपना विजय अभियान जारी रखा। रोहित शर्मा (40 गेंद पर 48 रन) और शुभमन गिल (55 गेंद पर 53 रन) में पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई।

कोहली ने लॉन्ग-ऑन पर छक्का लगाकर अपना 78वां अंतरराष्ट्रीय शतक भी पूरा किया। कुल मिलाकर 212वां और इस वनडे विश्व कप में तीसरा है। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर (264), रिकी पोंटिंग (217), और कुमार संगकारा (216) शीर्ष चार में हैं।

भारत के लिए सर्वाधिक विश्व कप शतक

7 - रोहित शर्मा

6 - सचिन तेंदुलकर

4 - सौरव गांगुली

3- शिखर धवन

3-विराट कोहली

*विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए यह कोहली का पहला शतक था।

किसी भारतीय मैदान पर सर्वाधिक वनडे रन

587 - विराट कोहली, विशाखापत्तनम

551 - विराट कोहली, पुणे

534 - सचिन तेंदुलकर, बेंगलुरु

529 - सचिन तेंदुलकर, ग्वालियर

496 - सचिन तेंदुलकर, कोलकाता।

एक स्थान पर विराट कोहली के लिए 500 से अधिक वनडे रनः

800 - एसबीएनएस, मीरपुर, ढाका

644 - आरपीएस, कोलंबो

587 - विशाखापत्तनम

571 - पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद

551 - एमसीए, पुणे।

सचिन तेंदुलकर (664 मैचों की 782 पारियों में 34,357 रन) के पास वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड था। विराट कोहली ICC के सीमित ओवरों में लक्ष्य का पीछा करते हुए 1500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

विराट कोहली ICC क्रिकेट विश्व कप में नंबर 3 पर 1,000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले भारतीय बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल तीन बल्लेबाजों ने 26,000+ रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के कुमार संगकारा (594 मैचों की 666 पारियों में 28,016 रन) और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (560 मैचों की 668 पारियों में 27,483 रन) हैं।

इसके बाद कोहली का बल्ला चला और उन्होंने 97 गेंद पर नाबाद 103 रन बनाए जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल हैं। उन्होंने केएल राहुल (नाबाद 34) के साथ चौथे विकेट के लिए 83 रन जोड़कर भारत का स्कोर 41.3 ओवर में तीन विकेट पर 261 रन तक पहुंचाया। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत के बावजूद आठ विकेट पर 256 रन ही बना पाया।

उसकी तरफ से लिटन दास ने 66, उनके सलामी जोड़ीदार तंजीद हसन ने 51 और महमुदुल्लाह ने 46 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने दो-दो विकेट लिए। भारत की लगातार यह चौथी जीत है जिससे उसने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को पंख लगाए।

भारत ने चार मैच में चार जीत से न्यूजीलैंड की बराबरी कर ली है लेकिन कीवी टीम बेहतर रन रेट के आधार पर शीर्ष पर बनी हुई है। मैच के अंतिम क्षणों में सभी की निगाहें इस पर टिकी थी कि कोहली शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं।

राहुल ने अपने बल्ले पर अंकुश लगाया जबकि कोहली ने अपने पास स्ट्राइक रखी। उन्होंने हसन महमूद और नासुम अहमद पर छक्के जड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 26000 रन पूरे किए। कोहली ने नासुम पर विजयी छक्का लगाया और सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की तरफ कदम बढ़ाए।

एमसीए, पुणे में वनडे में विराट कोहलीः

61(85) बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2013

122(105) बनाम इंग्लैंड, 2017

29(29) बनाम न्यूजीलैंड, 2017

107(119) बनाम वेस्टइंडीज, 2018

56(60) बनाम इंग्लैंड, 2021

66(79) बनाम इंग्लैंड, 2021

7(10) बनाम इंग्लैंड, 2021

कुल: 8 पारी, 78.71 पर 551 रन, एसआर: 94.34।