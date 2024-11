Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score: सर डॉन ब्रैडमैन 29 और विराट 30?, कोहली ने कहा- सॉरी फैंस आपको 16 माह और 15 टेस्ट पारियों का करना पड़ा इंतजार...

Highlights शतक के लिए लगभग 16 महीने और 15 टेस्ट पारियों का इंतजार करना पड़ा। जुलाई 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 121 रन बनाये थे। 2018 में इस शहर में खेली गयी 123 रन की शानदार पारी की यादें ताजा कर दी।

Virat kohli AUS vs IND 1st Day 3 Perth Test Score: विराट कोहली ने धैर्य और आक्रमण के शानदार मिश्रण के साथ प्रवाहमय बल्लेबाजी करते हुए रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में पारंपरिक प्रारूप का 30वां शतक पूरा कर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन (29 शतक) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अपने करियर की ढलान पर चल रहे कोहली ने ऑप्टस स्टेडियम में 143 गेंद में आठ चौके और दो छक्के की मदद से नाबाद 100 रन बनाये। उन्हें इस शतक के लिए लगभग 16 महीने और 15 टेस्ट पारियों का इंतजार करना पड़ा।

