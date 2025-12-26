2027 विश्व कप से पहले रन मशीन बने किंग कोहली, पिछले 6 वनडे पारी में 77, 131, 65, 102, 135, 74 रन?

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 26, 2025 13:25 IST2025-12-26T13:13:34+5:302025-12-26T13:25:51+5:30

virat kohli 131 against Andhra 77 against Gujarat King becomes run machine before 2027 World Cup last 6 ODI innings and scores 77, 131, 65, 102, 135, 74 | 2027 विश्व कप से पहले रन मशीन बने किंग कोहली, पिछले 6 वनडे पारी में 77, 131, 65, 102, 135, 74 रन?

Highlights15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतरे किंग कोहली ने 2 मैच में शानदार खेल का नमूना पेश किया।दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 65, 102 और 135 रन की पारी खेलकर सीरीज पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 74 रन की पारी खेलने के बाद कमाल कर रहे हैं।

नई दिल्लीः टी20 और टेस्ट मैच से संन्यास लेने के बाद किंग विराट कोहली रन मशीन बन गए हैं। पिछले 6 वनडे पारी में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 74 रन की पारी खेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 65, 102 और 135 रन की पारी खेलकर सीरीज पर कब्जा किया। 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने उतरे किंग कोहली ने 2 मैच में शानदार खेल का नमूना पेश किया और आंध्र प्रदेश के खिलाफ पहले मैच में 101 गेंद पर 135 रन की पारी खेलने के बाद गुजरात के खिलाफ 61 गेंद में 77 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 13 चौके शामिल हैं।

VIRAT KOHLI रन मशीन- 6 मैच और 6 पारी

1. सिडनीः 74 (ऑस्ट्रेलिया)

2. रांचीः 135 (दक्षिण अफ्रीका)

3. रायपुरः 102 (दक्षिण अफ्रीका)

4. विशाखापत्तनमः 65 (दक्षिण अफ्रीका)

5. बेंगलुरुः 131 (आंध्र प्रदेश)

6. बेंगलुरुः 77 रन (गुजरात)।

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बुधवार को लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16000 रन पूरे करके दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कोहली ने यह उपलब्धि विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में हासिल की। वह 330 पारियों में इस मुकाम पर पहुंचे जबकि तेंदुलकर ने 391 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

दिल्ली की तरफ से खेल रहे 37 वर्षीय कोहली ने आंध्र के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। कोहली के नाम अब लिस्ट ए में 10000 से लेकर 16000 रन सबसे कम पारियों में बनाने का रिकॉर्ड है। कोहली 15 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेल में रहे हैं, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान का इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड शानदार है।

उन्होंने इस प्रमुख घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता में 14 मैचों में 896 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास ले चुके कोहली भारत के लिए अपना अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में खेलेंगे।

