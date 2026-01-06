विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टरफाइनलः लाइनअप तैयार, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, 12 जनवरी से शुरू

Highlights Vijay Hazare Trophy quarter-finals: पंजाब ने भी गोवा को छह विकेट से हराकर अंतिम आठ का टिकट पक्का किया Vijay Hazare Trophy quarter-finals: पंजाब के भी छह मैचों में 20 अंक है। Vijay Hazare Trophy quarter-finals: सूर्यकुमार यादव ने क्रमश: 15 और 24 रन का योगदान दिया।

जयपुरः कप्तान श्रेयस अय्यर की चोट से वापसी पर 82 रन की शानदार पारी से मुंबई ने मंगलवार को यहां हिमाचल प्रदेश को सात रन से हराकर ग्रुप-सी से विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। अय्यर ने 53 गेंद की पारी में 10 चौके और तीन छक्के जड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला से पहले अपनी फिटनेस साबित करने की कोशिश की। खराब मौसम के कारण मैच को 33 ओवर का कर दिया गया जिसमें मुंबई ने नौ विकेट पर 299 रन बनाने के बाद शिवम दुबे (68 रन पर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से हिमाचल प्रदेश को 32.4 ओवर में 292 रन पर आउट कर छह मैचों में पांचवीं जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मुंबई ने 20 अंक के साथ एक मैच शेष रहते क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।

इस ग्रुप में पंजाब ने भी गोवा को छह विकेट से हराकर अंतिम आठ का टिकट पक्का किया। पंजाब के भी छह मैचों में 20 अंक है। मुंबई के लिए मुशीर खान (51 गेंद में 73 रन) ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जबकि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्रमश: 15 और 24 रन का योगदान दिया।

पुखराज मान और मयंक डागर की एक समान 64, 64 रन की पारियों के साथ विकेटकीपर अंकुश बैंस (53 रन) के अर्धशतक से हिमाचल ने मुंबई को मजबूत जवाब दिया लेकिन टीम को लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पंजाब ने 40 ओवर के मैच में गोवा को छह विकेट से शिकस्त दी।

मयंक मार्कंडेय के तीन और अर्शदीप सिंह, सुखदीप सिंह तथा कृष भगत के दो-दो विकेटों से गोवा को 33.3 ओवर में 211 रन पर आउट करने के बाद पंजाब ने हरनूर सिंह (नाबाद 94) और नमन धीर (68) की शानदार पारियों से 35 ओवर में चार विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (11) और कप्तान प्रभसिमरन सिंह (दो) के पांचवें ओवर में 17 रन तक आउट होने के बावजूद पंजाब की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी दबाव में नहीं आयी। ग्रुप के अन्य मैचों में छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र को छह रन जबकि उत्तराखंड ने सिक्किम को छह विकेट से हराया।

ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली ने रेलवे को एलीट ग्रुप डी के मैच में छह विकेट से हराकर एक दौर का मुकाबला बाकी रहते विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया । दिल्ली के गेंदबाजों ने जीत की नींव रखी और टीम को छह मैचों में पांचवीं जीत दिलाई। शीर्ष पर काबिज दिल्ली ने पांच साल में पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई।

रेलवे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया लेकिन आयुष बडोनी और नवदीप सैनी ने तीन तीन विकेट लेकर उसे 40 . 4 ओवर में 179 रन पर आउट कर दिया । ईशांत शर्मा ने चार ओवर में पांच रन देकर एक विकेट लिया । सैनी ने 5. 4 ओवर में 30 रन देकर और आफ स्पिनर बडोनी ने 10 ओवर में 30 रन देकर तीन तीन विकेट लिये ।

रेलवे के छह विकेट 23 . 2 ओवर में 99 रन पर गिर गए थे । कुश मराठे की अकेले टिक सके जिन्होंने 66 गेंद में 51 रन बनाये । दिल्ली ने 21 . 4 ओवर में चार विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया । सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने 41 गेंद में 12 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 80 रन बनाये ।

उन्होंने सार्थक राजन (33) के साथ पहले विकेट के लिये 109 रन जोड़े । पंत ने नौ गेंद में तीन छक्कों और एक चौके के साथ 24 रन बनाये । नीतिश राणा 28 गेंद में 38 रन बनाकर नाबाद रहे । वहीं एक अन्य मैच में अक्षर पटेल के शानदार प्रदर्शन से गुजरात ने ओडिशा को 233 रन से हराया ।

अक्षर ने 60 गेंद में 73 रन बनाये और पांच ओवर में सिर्फ 14 रन दिये । गुजरात ने छह विकेट पर 333 रन बनाये लेकिन ओडिशा की टीम 28.1 ओवर में 100 रन पर आउट हो गई । अन्य मैचों में सौराष्ट्र ने सेना को 111 रन से हराया जबकि हरियाणा और आंध्र का मैच बराबरी पर छूटा ।

अभिषेक गोस्वामी के शानदार शतक की बदौलत उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को यहां खेले गए ग्रुप बी के अहम मुकाबले में विदर्भ को 54 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया। उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 339 रन बनाए, जिसमें गोस्वामी ने 103 रन की शानदार पारी खेली।

उन्हें प्रियंक गर्ग (67), ध्रुव जुरेल (56) और रिंकू सिंह (57) के तेज अर्धशतकों का अच्छा मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए अमन मोखाड़े ने संघर्षपूर्ण 147 रन बनाए लेकिन विदर्भ की टीम 50 ओवर में नौ विकेट पर 285 रन ही बना सकी। उत्तर प्रदेश की ओर से कुलदीप यादव ने 52 रन देकर तीन विकेट झटके।

इस जीत के साथ उत्तर प्रदेश ने अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए 20 अंकों के साथ अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं विदर्भ, बंगाल और बड़ौदा के 16-16 अंक हैं और एक-एक मैच शेष है। तीनों टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की दौड़ में हैं। अमेरिका में जन्मे अमन राव की ताबड़तोड़ नाबाद दोहरे शतक से खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी हैदराबाद ने बंगाल को 107 रन से करारी शिकस्त दी।

इस हार से उसकी क्वार्टर फाइनल की उम्मीदों को झटका लगा। आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़े 21 साल के राव ने अपनी सिर्फ तीसरी लिस्ट-ए मैच 109 गेंदों पर नाबाद 200 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 12 चौके और 13 छक्के शामिल थे। राव की इस पारी की बदौलत हैदराबाद ने पांच विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

यह इस टूर्नामेंट का दूसरा दोहरा शतक था। इससे पहले दिसंबर में ओडिशा के स्वस्तिक सामल ने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रन बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए राव ने बंगाल के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने मोहम्मद शमी (70 रन पर तीन विकेट), आकाश दीप (बिना किसी सफलता के 78 रन) और मुकेश कुमार (बिना किसी सफलता के 55 रन) जैसे भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ 120 रन बटोर कर अपने कौशल का परिचय दिया। राव ने राहुल सिंह (65) के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी करने के बाद कप्तान तिलक वर्मा (34) के साथ 87 रन जोड़े।

उन्होंने अपनी दोहरी शतकीय पारी का जश्न पारी की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर मनाया। लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज (58 रन पर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने बंगाल की टीम 44.4 ओवर में 245 रन पर सिमट गई। बंगाल के लिए शाहबाज अहमद ने अकेले संघर्ष करते हुए 113 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए,

लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास सहयोग नहीं मिला। इस हार के बाद बंगाल ने छह मैचों में चार जीत के साथ नेट रन रेट के आधार पर विदर्भ के पीछे तीसरा स्थान है। विष्णु सोलंकी (132) और प्रियांशु मोलिया (114) के शानदार शतकों की बदौलत बड़ौदा ने जम्मू-कश्मीर को 76 रन से हराया।

पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए बड़ौदा ने सोलंकी और मोलिया के शतकों की मदद से 50 ओवर में 332 (ऑल आउट) बनाये। इसके जवाब में जम्मू-कश्मीर की टीम 45.3 ओवर में 256 रन पर सिमट गई। जम्मू कश्मीर के लिए दीक्षांत कुंडल (66) और कवलप्रीत सिंह (65) ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक जमाए। इस जीत के साथ बड़ौदा के 16 अंक हो गए, और वह बंगाल और विदर्भ के साथ अंकों में बराबरी पर आ गया। ग्रुप के एक अन्य मैच में मनन वोहरा (102) और अर्जुन आजाद (140) के शानदार शतकों की बदौलत चंडीगढ़ ने असम को सात विकेट से हराया।

शिवशंकर रॉय ने नाबाद 106 रन की पारी खेलकर असम को सात विकेट पर 284 रन तक पहुंचाया, लेकिन चंडीगढ़ ने कप्तान वोहरा और आजाद की सलामी जोड़ी की 244 रन की साझेदारी की मदद से लक्ष्य को 47.2 ओवर में हासिल कर लिया।

मयंक और पडिक्कल की बड़ी साझेदारी से राजस्थान को हराकर कर्नाटक क्वार्टर फाइनल में

शानदार लय में चल रहे कप्तान मयंक अग्रवाल (100) और देवदत्त पडिक्कल (91) की बड़ी साझेदारी से कर्नाटक ने मंगलवार को यहां राजस्थान को 150 रन से करारी शिकस्त देकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली। कर्नाटक ने सात विकेट पर 324 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (36 रन पर पांच विकेट) की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी से राजस्थान को 38 ओवर में 174 रन पर आउट कर दिया। कर्नाटक की यह लगातार छठी जीत है। टीम ने 24 अंक के साथ ग्रुप तालिका में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया है।

केरल, झारखंड और मध्य प्रदेश के 16-16 अंक हैं और वे नेट रन रेट के आधार पर दूसरे स्थान के लिए अंतिम दौर के मैच में जोर लगायेंगे। तमिलनाडु और त्रिपुरा आठ-आठ अंकों के साथ क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं। मयंक ने 107 गेंद की पारी में मौजूदा टूर्नामेंट का दूसरा शतक जड़ा जबकि पडिक्कल 82 गेंद की पारी में नौ रन से सत्र का अपना पांचवां शतक पूरा करने से चूक गए।

दोनों की 184 रन की साझेदारी के दौरान राजस्थान के गेंदबाज असहाय नजर आये। अनुभवी विष्णु विनोद की 84 गेंदों में नाबाद 162 की आक्रामक पारी से केरल ने पुडुचेरी को 21 ओवर शेष रहते आठ विकेट से हराकर अपने नेट रन रेट में बड़ा सुधार किया। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन (11 रन) और रोहन कुन्नुम्मल (आठ) केरल के लिए बड़ा योगदान देने में विफल रहे

लेकिन विनोद की लिस्ट ए करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी से टीम ने जीत के लिए मिले 247 रन के लक्ष्य को महज 29 ओवर में हासिल कर लिया। विनोद ने बाबा अपराजित (63 नाबाद) ने साथ तीसरे विकेट के लिए 222 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को आसान जीत दिला दी।

झारखंड के उत्कर्ष सिंह के हरफनमौला खेल (तीन विकेट और 56 रन) के साथ सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन (103) की शतकीय पारी से मध्य प्रदेश को दो विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल की उम्मीदें जीवंत रखी है। उत्कर्ष ने 36 रन देकर तीन विकेट लिये जिससे मध्यप्रदेश की टीम 48.4 ओवर में 277 रन पर आउट हो गयी। झारखंड ने मध्यक्रम में 29 रन के अंदर पांच विकेट गंवाने के बावजूद 14 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।