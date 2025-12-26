विजय हजारे ट्रॉफीः मुंबई, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, दिल्ली, गोवा, जेके और मप्र की दूसरी जीत, अंक तालिका में देखिए 32 टीम का हाल

Highlights युवराज चौधरी की 96 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत उत्तराखंड की टीम नौ विकेट पर 280 रन ही बना सकी। आईपीएल की मिनी नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद से बोली हासिल करने वाले ओंकार तारमाले ने भी 40 रन देकर दो विकेट लिये। डीप फाइन लेग पर तैनात जगमोहन नागरकोटी ने अपने दूसरे प्रयास में कैच लपक लिया।

जयपुरः रोहित शर्मा के पहली गेंद पर खाता खोले बगैर आउट होने के बावजूद मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप सी मैच में उत्तराखंड को 51 रनों से शिकस्त दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज हार्दिक तमोरे (82 गेंदों पर 93 रन नाबाद), सरफराज खान (49 गेंदों पर 55 रन) और मुशीर खान (56 गेंदों पर 55 रन) के उपयोगी योगदान की बदौलत सात विकेट पर 331 रन बनाये। मुशीर ने बाद में गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 57 रन पर दो विकेट झटके। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज युवराज चौधरी की 96 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत उत्तराखंड की टीम नौ विकेट पर 280 रन ही बना सकी। सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा अप्रत्याशित रूप से टीम में शामिल किए गए ओंकार तरमाले ने लिस्ट ए में अपने पहले मैच में 40 रन देकर दो विकेट लिए।

आईपीएल की मिनी नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद से बोली हासिल करने वाले ओंकार तारमाले ने भी 40 रन देकर दो विकेट लिये। स्टेडियम में लगभग 5000 की संख्या में मौजूद दर्शकों को रोहित शर्मा के अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने से निराशा का सामना करना पड़ा। लंबे कद के मध्यम गति के गेंदबाज देवेंद्र बोरा (74 रन पर तीन विकेट) ने शॉट पिच गेंद पर अपने करियर का सबसे यादगार विकेट लिया। पूर्व भारतीय कप्तान ने सहज रूप से पुल शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन डीप फाइन लेग पर तैनात जगमोहन नागरकोटी ने अपने दूसरे प्रयास में कैच लपक लिया।

रोहित के आउट होने से बावजूद दर्शकों ने स्टेडियम में आना जारी रखा। वह इस सलामी बल्लेबाज के आउट होने के बावजूद स्टेडियम से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। मुंबई की टीम जब क्षेत्ररक्षण कर रही थी तब रोहित ने कप्तान शारदुल ठाकुर की गेंद पर पहली स्लिप में शानदार कैच लपककर सलामी बल्लेबाज कमल सिंह को चलता किया।

दर्शक इसके बाद ‘एक-दो, रोहित को गेंदबाजी दो’ का नारा लगाने लगे लेकिन शारदुल ने उन्हें अनसुना कर दिया। मैच के 49वें ओवर में जब मुंबई की जीत पक्की हो गयी तब तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने रोहित से गेंदबाजी करने के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे पहले सरफराज और मुशीर ने तीसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी कर मुंबई को खराब शुरुआत से उबारा।

सरफराज ने स्क्वायर क्षेत्र की तरफ ज्यादा शॉट खेलने के साथ बाएं हाथ के स्पिनर मयंक मिश्रा की गेंद पर एक बड़ा छक्का जड़ा तो वहीं उनके छोटे भाई मुशीर ने लांग ऑफ और लांग ऑन के बीच में ज्यादा रन बटोरे। उन्होंने गेंदबाजों के सिर के ऊपर से भी कुछ शॉट खेले। दोनों हालांकि अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे।

इसके बाद तमोरे ने मोर्चा संभाला और विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाई और बाएं हाथ के स्पिनर मिश्रा और जे सुचित के खिलाफ अपने पैरों का भी इस्तेमाल करते हुए दोनों के खिलाफ एक-एक छक्का जड़ा। उन्होंने मुंबई के संकटमोचक रहे शम्स मुलानी (35 गेंदों में 48 रन) के साथ 10.5 ओवर में उनकी 95 रनों की साझेदारी कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया लेकिन शतक पूरा करने से चूक गये।

ग्रुप के अन्य मैच में महाराष्ट्र ने एकतरफा मैच में सिक्किम को आठ विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सिक्किम की टीम 40.2 ओवर में 150 रन पर आउट हो गयी। महाराष्ट्र ने पृथ्वी साव (51) और अर्शिन कुलकर्णी (40) के बीच पहले विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की बदौलत महज 18 ओवरों में जीत हासिल कर ली।

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 13 गेंदों पर नाबाद 38 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। हरनूर सिंह (नाबाद 115) और अनमोलप्रीत सिंह (नाबाद 105) के तूफानी शतकों की बदौलत पंजाब ने छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम 48.4 ओवर में 253 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें अमनदीप खरे (70) और मयंक वर्मा (64) ने अर्धशतक बनाए।

पंजाब ने सलामी बल्लेबाज हरनूर और अनमोलप्रीत की 178 गेंदों में 184 रन की अटूट साझेदारी से 42.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। गोवा ने कप्तान दीपराज गांवकर के हरफनमौला खेल से हिमाचल प्रदेश पर आठ रन से रोमांचक जीत दर्ज की।

गोवा ने ललीत यादव (104) और गांवकर (71) के उपयोगी योगदान से नौ विकेट पर 285 रन बनाने के बाद हिमाचल को 49.3 ओवर में 277 रन पर आउट कर दिया। हिमाचल के लिए पुखराज मान ने 126 रन बनाये। गांवकर ने पांच विकेट चटकाकर हिमाचल पर शिकंजा कसे रखा।

देवदत्त पडिक्कल (124 रन) के लगातार दूसरे शतक और करुण नायर (नाबाद 130 रन) के नाबाद सैकड़े से गत विजेता कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट के ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में शुक्रवार को यहां केरल को आठ विकेट से हरा दिया। बुधवार को झारखंड को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली कर्नाटक टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

केरल को सात विकेट पर 284 रन ही बनाने दिए। केरल की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 49 रन के स्कोर तक अपने पहले तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद बाबा अपराजित (62 गेंद में 71 रन) और विकेटकीपर मोहम्मद अजहरुद्दीन (58 गेंद में 84 रन) ने उपयोगी पारियां खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

कर्नाटक की ओर से बाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज अभिलाष शेट्टी ने 59 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि श्रेयस गोपाल ने 61 रन देकर दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक ने कप्तान मयंक अग्रवाल का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन पिछले मैच के शतकवीर पडिक्कल और नायर ने दूसरे विकेट के लिए 234 गेंद में 223 रन की मैच विजयी साझेदारी कर जीत की मजबूत नींव रखी।

कर्नाटक ने 48.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को दो विकेट से हराकर ग्रुप ए में लगातार दो जीत के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु के लिए साई सुदर्शन (51) और कप्तान नारायण जगदीशन (55) ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। मोहम्मद अली (57) और सनी संधू (43) ने भी अहम योगदान दिया।

जिससे टीम 49.3 ओवर में 280 रन पर ऑलआउट हो गई। मध्य प्रदेश की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय (62 रन देकर तीन विकेट), दाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज त्रिपुरेश सिंह (61 रन देकर दो विकेट) और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव (45 रन देकर दो विकेट) विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

जवाब में शानदार फॉर्म में चल रहे यश दुबे (92 रन) और विकेटकीपर हिमांशु मंत्री (90 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 178 रन की साझेदारी कर टीम को चार गेंद शेष रहते जीत दिलाई। मध्य प्रदेश ने आठ विकेट पर 283 रन बनाए। पहले मुकाबले में कर्नाटक के हाथों हार झेलने के बाद झारखंड ने जोरदार वापसी करते हुए राजस्थान को 73 रन से हरा दिया।

ग्रुप में पहली जीत दर्ज की। झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन की 129 रन की शानदार पारी और मध्यक्रम के बल्लेबाज अनुकूल रॉय के 52 रन की बदौलत 301 रन बनाए। जवाब में करण लांबा (102) के संघर्षपूर्ण शतक के बावजूद राजस्थान की टीम 50 ओवर में 228 रन पर सिमट गई।

त्रिपुरा ने पुडुचेरी को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। पुडुचेरी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए त्रिपुरा ने कप्तान उदियन बोस (53) और विजय शंकर (नाबाद 47) की पारियों की बदौलत 32.3 ओवर में आसानी से जीत हासिल कर ली।

विजय हजारे ट्रॉफी: रिंकू के दम पर उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 227 रन से रौंदा

टी20 विश्व कप के लिए चुने गए भारतीय स्टार रिंकू सिंह ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सैकड़ा जड़ा जबकि आर्यन जुयाल ने भी शतकीय पारी खेली जिससे उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप बी मुकाबले में चंडीगढ़ को 227 रन से करारी शिकस्त दी। रिंकू ने 60 गेंद में नाबाद 106 रन बनाए तो वहीं जुयाल ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 118 गेंद में 134 रन की पारी खेली।

विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी 57 गेंद में तेजी से 67 रन जोड़ते हुए योगदान दिया जिससे उत्तर प्रदेश ने चार विकेट पर 367 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजों ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। लेग स्पिनर जीशान अंसारी (29 रन देकर चार विकेट) ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में लगातार दूसरी दफा चार विकेट हासिल किए।

जबकि चंडीगढ़ की टीम 29.3 ओवर में सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। अन्य स्पिनरों विप्रज निगम (35 रन देकर दो विकेट) और प्रशांत वीर (11 रन देकर एक विकेट) ने भी अच्छा साथ दिया जिससे उत्तर प्रदेश ने हर विभाग में दबदबा दिखाया। इससे पहले सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी के तीसरे ओवर में आउट होने के बाद जुयाल और जुरेल ने दूसरे विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला।

जुयाल ने अपनी पारी के दौरान आठ छक्के और सात चौके जड़े। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रिंकू ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 10 चौके और चार छक्के लगाए। उन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था। पहले उन्होंने जुयाल के साथ अहम साझेदारी की और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के नए खिलाड़ी प्रशांत वीर के साथ मिलकर सिर्फ 35 गेंद में 63 रन जोड़कर टीम का स्कोर 350 के पार पहुंचाया। यह प्रदर्शन भारत के लिए भी अच्छा संकेत है क्योंकि रिंकू को टी20 टीम में ‘फिनिशर’ के रूप में चुना गया है।

वहीं ग्रुप के एक अन्य मैच में बड़ौदा ने मध्यम गति के गेंदबाज राज लिम्बानी के पांच विकेट की बदौलत बंगाल को चार विकेट से हरा दिया। पहले गेंदबाजी करने के फैसले का पूरा फायदा उठाते हुए लिम्बानी ने बंगाल की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन, शीर्ष स्कोरर अनुष्टुप मजूमदार, शाहबाज अहमद, आकाश दीप और मोहम्मद शमी के विकेट चटकाए।

जिससे बंगाल की टीम 38.3 ओवर में 205 रन पर सिमट गई। कप्तान क्रुणाल पंड्या (39 रन देकर) ने तीन विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ौदा की टीम को कोई परेशानी नहीं हुई। शाश्वत रावत (61), प्रियांशु मोलिया (52) और पंड्या (57) ने अर्धशतक लगाकर टीम को 11 से अधिक ओवर रहते जीत दिलाई।

ग्रुप बी के अन्य मुकाबलों में यावर हसन (138) के शतक और स्पिनर मुरुगन अश्विन (34 रन देकर पांच विकेट) के पांच विकेट की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने असम को 142 रन से हरा दिया। विदर्भ ने हैदराबाद के खिलाफ 89 रन की शानदार जीत के साथ सत्र की अपनी पहली जीत दर्ज की।

कोहली, पंत की अर्धशतकीय पारियों से दिल्ली ने गुजरात को सात रन से हराया

विराट कोहली और ऋषभ पंत के शानदार अर्धशतकों के दम पर दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी के मैच में शुक्रवार को गुजरात पर सात रन की रोमांचक जीत दर्ज की। गुजरात की टीम लक्ष्य का पीछा करते समय अच्छी स्थिति में थी लेकिन उनके बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण टीम को मैच गंवाना पड़ा।

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ कोहली (61 गेंद में 77) और पंत (79 गेंद में 70 रन) ने दिल्ली को 50 ओवर में नौ विकेट पर 254 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। गुजरात की टीम 47.4 ओवर में 247 रन पर आउट हो गई। कोहली और पंत दोनों की बल्लेबाजी उनके नैसर्गिक खेल से अलग दिखी। कोहली ने जहां आक्रामक बल्लेबाजी की वहीं पंत ने बड़े शॉट खेलने पर दौड़कर रन चुराने को तरजीह दी।

प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद क्रीज पर आये कोहली ने चिंतन गाजा के खिलाफ शानदार ड्राइव कर चार रन बटोरे। एक छोर से जहां दिल्ली के बल्लेबाज जहां संघर्ष कर रहे थे वहीं दूसरी छोर से कोहली बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गाजा के खिलाफ पुल शॉट पर छह रन बटोरने के बाद अर्जुन नगवासवाला के खिलाफ फ्लिक शॉट पर छक्का जड़ा।

उन्होंने रवि बिश्नोई के खिलाफ कवर क्षेत्र में शानदार चौके के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में अपना 85वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 29 गेंद में 10 चौके और एक छक्का की मदद से अपना पचासा पूरा किया। बायें हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल (42 रन पर चार विकेट) ने उनकी पारी का अंत कर लगातार दूसरा शतक पूरा करने से रोक दिया।

जायसवाल ने कोहली से पहले नीतीश राणा (12) और अर्पित राणा (10) को भी चलता किया। कोहली जब आउट हुए तब टीम का स्कोर चार विकेट पर 108 रन था। पंत ने इसके बाद जोखिम लेने से बचते हुए बल्लेबाजी की। उन्होंने 64 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। पंत ने हर्ष त्यागी (40) के साथ 73 रन की साझेदारी कर दिल्ली की पारी को स्थिरता दी

सिमरजीत सिंह और इशांत शर्मा ने आखिरी विकेट के लिए 19 रन जोड़ कर दिल्ली को 250 रन के पार पहुंचाया। आर्यन देसाई (57) के अर्धशतक से गुजरात ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत की। देसाई ने पहले विकेट के लिए उर्विल पटेल (31) के साथ 67 और दूसरे विकेट के लिए अभिषेक देसाई के साथ 54 रन की साझेदारी की।

टीम ने एक विकेट पर 121 रन के स्कोर के बाद 23 रन के अंदर आर्यन, अभिषेक, जयमीत पटेल और हेमांग पटेल के विकेट गंवा दिया। सौरव चौहान (49) ने इसके बाद छठे विकेट के लिए जायसवाल के साथ 69 रन की साझेदारी कर गुजरात को मैच में बनाये रखा। सिमरजीत सिंह ने चौहान को आउट किया जिसके बाद टीम ने एक बाद लगातार अंतराल पर विकेट गंवा दिये। ग्रुप के अन्य मैचों में सेना को महज 83 रन पर आउट करने के बाद ओडिशा ने चार विकेट से जीत दर्ज की।

आंध्र ने रेलवे को नौ विकेट पर 266 रन पर रोकने के बाद 44.4 ओवर में रिकी भुई की 76 और नीतीश कुमार रेड्डी की नाबाद 55 रन की पारी से लक्ष्य हासिल कर छह विकेट से जीत दर्ज की। हरियाणा ने 11 ओवर शेष रहते सौराष्ट्र को छह विकेट से हराया। सौराष्ट्र की टीम हार्विक देसाई की 101 रन पारी के बावजूद 253 रन पर आउट हो गयी। यशवर्धन दलाल ने नाबाद 164 रन की पारी के साथ हरियाणा को आसान जीत दिला दी।