Vijay Hazare Trophy 2024-25: 295 रन, 191 गेंद, 33 चौके और 16 छक्के, 298 रन की साझेदारी?, अभिषेक और प्रभुसिमरन ने तोड़े रिकॉर्ड

Highlights पहले विकेट के लिए 298 रन जोड़े। सुदीप घरामी और अभिमन्यु ईश्वरन के रिकॉर्ड की बराबरी की। पंजाब 32वें ओवर में 300 रन के पार पहुंच गया।

Vijay Hazare Trophy 2024-25: विजय हजारे ट्रॉफी 2024 में रोज रनों की बारिश हो रही है। पंजाब और सौराष्ट के बीच मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 424 रन बनाए। इस बीच पंजाब की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने बॉलर को दौड़ा-दौड़ा कर मारा। सलामी जोड़ी ने मंगलवार को अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में सौराष्ट्र के खिलाफ मैच के दौरान पहले विकेट के लिए संयुक्त दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की। जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 298 रन जोड़े।

End Innings: Punjab - 424/5 in 50.0 overs (Sanvir Singh 40 off 29, Anmol Malhotra 48 off 45) #PUNvSAU#VijayHazareTrophy