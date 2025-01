VIJAY HAZARE TROPHY 2024-25 Final: 18 जनवरी को खिताबी टक्कर?, करुण नायर के सामने मयंक अग्रवाल, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

Highlights चार बार की चैंपियन कर्नाटक की नजर पांचवीं विजय हजारे ट्रॉफी पर है। कर्नाटक ने हरियाणा को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। शानदार जीत के साथ विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर की।

VIJAY HAZARE TROPHY 2024-25 Final: लो जी 2 टॉप टीम फाइनल में पहुंच गई है। विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट खिताबी मुकाबला 18 जनवरी को वड़ोदरा में खेला जाएगा। विदर्भ का सामना कर्नाटक से होगा। विदर्भ के कप्तान करुण नायर का सामना कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल के बीच है। विदर्भ ने महाराष्ट्र पर 69 रन की शानदार जीत के साथ विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर की। कर्नाटक ने हरियाणा को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। चार बार की चैंपियन कर्नाटक की नजर पांचवीं विजय हजारे ट्रॉफी पर है।

