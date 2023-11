VIDEO: विश्वकप में बांग्लादेश के खराब प्रदर्शन के बाद शाकिब अल हसन की भीड़ द्वारा मारपीट की वीडियो वायरल

Highlights वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शाकिब को उनकी यात्रा के दौरान भारी भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट की वीडियो में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान को भीड़ के बीच से रास्ता बनाने की जद्दोजहद करते हैं हालांकि, वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम का है, जो मार्च 2023 का है

Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन को भीड़ द्वारा घेरने और उनके साथ मारपीट करने का चौंकाने वाला दृश्य दिखाया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शाकिब को उनकी यात्रा के दौरान भारी भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। भीड़ को शाकिब को खींचते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान को भीड़ के बीच से रास्ता बनाने की जद्दोजहद करते और आखिरकार आभूषण शोरूम में पहुंचते देखा जा सकता है।

हालांकि, वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम का है। वीडियो, मूल रूप से मार्च 2023 का है, जिसमें अरव ज्वैलर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें शाकिब को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह फुटेज थोड़े समय के बाद इंटरनेट पर फिर से सामने आया है और इसे विश्व टूर्नामेंट में टीम के असफल प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा है।

Kalesh b/w Bangladeshi Fans and Shakib al hasan, when he returned to Bangladesh after poor World Cup campaign

pic.twitter.com/C7DQK93gAk