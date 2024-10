VIDEO: इमर्जिंग एशिया कप में IND-PAK मैच में हुई तगड़ी गहमागहमी, अंपायर को करना पड़ा बीच-बचाव

Highlights मैच के दौरान अभिषेक शर्मा की पाक गेंदबाज सूफियान मुकीम के साथ थोड़ी कहासुनी हो गई दरअसल, आउट होने के बाद, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए विदा किया उन्होंने भारतीय ओपनर पर कुछ शब्द भी फेंके, लेकिन अभिषेक ने उन्हें रोककर घूरकर देखा

INDA vs PAKA: शनिवार को अल अमीरात में इमर्जिंग एशिया कप में भारत ए बनाम पाकिस्तान ए के बीच हुए मुकाबले में थोड़ी गर्माहट देखने को मिली। तिलक वर्मा की अगुआई वाली भारतीय ए टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की पाकिस्तानी गेंदबाज सूफियान मुकीम के साथ थोड़ी कहासुनी हो गई।

यह घटना भारत की बल्लेबाजी के सातवें ओवर में हुई। अभिषेक, जो खतरनाक दिखने लगे थे, को बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकीम ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच आउट कराया। अभिषेक ने फुल-लेंथ गेंद की ओर दौड़ लगाई और ऑफ साइड में इन-फील्ड को क्लीयर करने की कोशिश की। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ने गेंद को हवा में उछाल दिया और कासिम अकरम ने अपने बाएं तरफ दौड़कर एक अच्छा कैच लपका।

विकेट गिरने के बाद, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए विदा किया। उन्होंने भारतीय ओपनर पर कुछ शब्द भी फेंके, लेकिन अभिषेक ने उन्हें रोककर घूरकर देखा। अंपायर ने बीच-बचाव किया और ओपनर को वापस जाने को कहा। वापस जाते समय उन्होंने तेज गेंदबाज को भी कुछ शब्द कहे।

and that death stare from Abhishek Sharma💀#INDvsPAKhttps://t.co/3TPqbVGUYvpic.twitter.com/x2snDXbJGZ