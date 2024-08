VIDEO: सचिन तेंदुलकर ने लेफ्ट हैंड से लगाए तगड़े क्रिकेट शॉर्ट, कहा- यह मेरे बाएं हाथ वाले दोस्तों के लिए है, देखें

Highlights 13 अगस्त को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया एक वीडियो शेयर किया जिसमें क्रिकेट के भगवान को लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हुए देखा जा सकता है

VIDEO: 13 अगस्त को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। दुनिया की आबादी में लेफ्ट हैंडर्स की संख्या करीब सात से दस प्रतिशत है, लेकिन क्रिकेट की बात करें तो यह प्रतिशत करीब 20 प्रतिशत हो जाता है। दुनिया ने कई लेफ्ट हैंडर्स को विश्व क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छूते देखा है। सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है उन्होंने इस मौके पर सोशल मीडिया एक वीडियो शेयर किया है।

जिसमें क्रिकेट के भगवान को लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को पोस्ट करते हुए तेंदुलकर ने लिखा है, 'यह मेरे बाएं हाथ वाले दोस्तों के लिए है।' वीडियो में सचिन तेंदुलकर खुद बॉलिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। जबकि बल्लेबाजी में वह टेनिस की गेंद से इनडोर स्टेडियम में क्रिकेट शॉर्ट खेलते नजर आए।

This one is for my left-handed friends…



Happy #InternationalLeftHandersDay! pic.twitter.com/9i4RH63Yv8